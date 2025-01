Mathieu Baumel gravemente ferido, depois de acidente

O navegador Mathieu Baumel, quatro vezes vencedor do Rali Dakar, ficou gravemente ferido num acidente rodoviário no norte de França. De acordo com a publicação La Provence e o Dirtfish, Baumel estava a prestar assistência a um veículo avariado em Reims, onde estava a participar no Rallye Monte Carlo Historique, quando foi atingido por outro carro.

O seu pai, Gérard Baumel, confirmou que Mathieu estava consciente no momento do impacto, mas descreveu a situação como “grave”. Segundo informações, Mathieu sofreu ferimentos em ambas as pernas e foi colocado em coma induzido.

Baumel, considerado um dos melhores navegadores de rali de todo-o-terreno, competiu recentemente no Rali Dakar de 2024 ao lado de Guillaume de Mévius num Mini JCW da X-raid. Anteriormente, tinha feito parceria com Nasser Al-Attiyah na Volkswagen, Toyota e Prodrive antes de se separarem após o Dakar de 2024.

Foto: Marian Chytka / Red Bull Content Pool