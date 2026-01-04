Mathieu Baumel: afirmação de vontade e capacidade de superação que transcende o automobilismo
Mathieu Baumel chegou ao Dakar 2026 com uma mensagem simples mas profunda: “Apenas estar no início já é uma vitória”. Onze meses antes, o navegador francês tinha estado à beira da morte, após ser atropelado por uma viatura enquanto prestava assistência a uma pessoa na berma da estrada. A amputação da perna direita colocou-o internado quando tomou a decisão que surpreenderia o mundo do automobilismo: participar no Dakar 2026.
Contra todas as previsões médicas, Baumel começou um processo de recuperação que se mostrou verdadeiramente extraordinário. O francês trabalhou incessantemente para atingir a forma física necessária e conseguiu uma prótese especialmente concebida para os desafios extremos dos rally-raids — um equipamento que combinava tecnologia avançada com a exigência de um ambiente hostil.
Numa volta espantosa do destino, Baumel conquistou a vitória na etapa 1 ao lado do piloto Guillaume de Mevius, terminando a 40 segundos de Mattias Ekström e 1m27s à frente de Martin Prokop. Esta vitória não é apenas um resultado desportivo — é uma afirmação de vontade e capacidade de superação que transcende o automobilismo.
A dupla Mini constituída por Mevius e Baumel ofereceu ao Dakar 2026 uma das lições mais inspiradoras de coragem e determinação desde o arranque da prova, mostrando que a adversidade extrema pode ser transformada em triunfo.
