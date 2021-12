Dakar, Martin Prokop com o seu novo Ford Raptor RS Crosscountry T1+ | AutoSport

Martin Prokop está de regresso ao Dakar e já tem pronto o seu novo Ford Raptor RS Crosscountry, que apelidou de ‘Shrek’ para a categoria T1+. O piloto checo já participou em edições suficientes do Dakar para saber que a consistência é o mais importante, mas este ano não fez a ‘coisa’ por menos e ‘armou-se’ com um dos carros da nova super-categoria T1+, uma espécie de meio termos entre os buggy e as carrinhas/jipes normais, 4X4.

Desde a sua estreia em 2016, Prokop tem chegado todos os anos à meta, embora por vezes se tenha encontrado mais abaixo na classificação do que gostaria devido à natureza imprevisível do rali: “O ano passado foi bom, especialmente na primeira semana. No Dakar não é preciso ser o melhor, mas precisas de boa velocidade média durante todo o rali. Este ano não rodamos muito porque estivemos a desenvolver e a construir o novo carro, pelo que tivemos de parar de correr. Para uma equipa pequena não é fácil fazer tudo ao mesmo tempo. O carro está realmente fantástico. É um verdadeiro carro de corrida, o que é agradável de ver. Tantos carros novos estão a chegar este ano. Toyota com o seu T1+, os geradores eléctricos da Audi, BRX Prodrive com o seu Hunter T1+. É óptimo de ver, e é talvez a nossa melhor hipótese de lutar com eles. Neste primeiro ano vai ser um desafio para cada equipa, devemos ver todos a passar por dificuldades um pouco. Se o nosso carro for suficientemente forte, podemos lutar com estas equipas. Vai resumir-se à sorte, já fiz Dakar suficientes para saber isso”, disse o checo que aponta para o top 5: “É um objetivo de longo prazo. Já fomos sextos, porque não quintos. Queremos provar isso uma vez”, disse.