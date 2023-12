Martin Prokop à procura do primeiro top5 no Dakar | AutoSport

Após uma boa carreira nos ralis mundiais como piloto privado, Martin Prokop rumou ao Dakar em 2016, ano em que foi o segundo melhor rookie em prova. Desde aí as suas prestações, como todos os que andam pelo Dakar, foi de altos e baixos, dependendo de como os anos de prova lhe correm, chegou ao top 10 em 2018 (7º), melhorou a sua classificação em 2019 (6º), mas depois andou acima e abaixo: 12º em 2020, 9º em 2021, e sexto em 2023, igualando o seu melhor resultado até aqui. Agora, o objetivo, é melhorar.

Martin Prokop é há muito tempo um dos melhores pilotos privados do Dakar. Oriundo da República Checa, país apaixonado pelo automobilismo, o piloto de 41 anos começou a sua carreira nos ralis tradicionais, conquistando o título Júnior do WRC em 2009. Desde a sua estreia em Monte Carlo em 2005, tem participado em mais de 130 eventos do WRC, e mesmo em 2023 ele fez o México, Itália, Quénia e Grécia na classe Rally2.

Martin Prokop acabou sendo atraído pelas corridas offroad e passou anos preparando o seu primeiro Dakar em 2016, onde conquistou um honroso 14º lugar. Alcançou a linha de chegada em cada uma de suas oito partidas, estabelecendo um recorde checo com um excelente sexto lugar em 2019 e igualando esse resultado há um ano. Para uma pequena estrutura privada como a equipe Orlen Benzina, é um esforço notável lutar com grandes nomes de equipas de fábrica como Toyota Gazoo Racing, Bahrain Raid Xtreme e Overdrive Racing. Quando começou a preparar um carro para o Dakar, Martin brincou que era “muito feio” e precisava de um apelido para aumentar o seu encanto. Alguém sugeriu ‘Shrek’ e o apelido pegou, embora a encarnação do carro em 2024 – um Ford Raptor RS Cross Country – esteja muito longe do original.

Agora com especificações T1+, um motor V6 e um novo chassis, a versão mais recente do Shrek é uma fera formidável, como Martin demonstrou com o segundo lugar no Abu Dhabi Desert Challenge deste ano e o sexto lugar no Rallye du Maroc.

Antes do Dakar 2024, a equipa está a fazer alguns testes finais no Dubai, onde tem uma oficina e um carro de testes, antes de seguir para a Arábia Saudita. Pelo quinto ano consecutivo, Martin será acompanhado por Viktor Chytka, cujo irmão Marian é um dos principais fotógrafos de rally-raid. Como sempre, Martin e Viktor estão a apontar alto e adorariam levar o Shrek para casa entre os cinco primeiros da altamente competitiva classe Ultimate: “O novo carro é muito bom. Ainda se chama Shrek, claro! É bom que mesmo nas etapas de alta velocidade em Marrocos tenhamos estado em contacto com os melhores. É bom para o Dakar. Testamos muitas coisas, configurações diferentes todos os dias, é bom termos tido a chance de testar em condições reais. Estávamos a forçar muito, mas as margens eram pequenas. Todos andam a fundo, é uma loucura o quão rápido se pode andar no todo-o-terreno. Podemos forçar mais agora sem furar, então talvez os pneus estejam muito sólidos agora! No início da temporada fizemos Abu Dhabi, mas nada durante o verão, apenas um pouco de WRC no carro de Rally2, e agora estamos de volta para Dakar.

O Dakar é o mais importante. Na República Checa, o rally-raid é um dos desportos mais populares. Toda a gente está focada nisso e todos estão a olhar para nós. Temos que estar preparados e há grandes expectativas. As pessoas estão sempre a perguntar, ‘Como está o novo motor? Como está o carro novo? Estarás entre os cinco primeiros?’, esse tipo de coisas. A paixão lá em casa é tão forte que temos que ser sérios e nos preparar de verdade. A equipa trabalhou muito este ano para mudar o motor de V8 para V6. Estamos a ir na direção certa, mas para uma equipa tão pequena é um grande passo. Vocês deveriam ter visto meus rapazes depois da primeira etapa em Marrocos, eles estavam quase brancos de tanto nervosismo, perguntando se os pneus estavam bons. É emocionante na equipa, porque fazemos tudo com as próprias mãos, todos os dias. É algo muito grande e importante para nós…”

FOTO Facebook Martin Prokop