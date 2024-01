Martin Macík triunfou nos Camiões: “23 anos a sonhar com o Dakar, depois de 12 anos, finalmente venci” | AutoSport

Distanciado dos seus rivais nas primeiras etapas do rali, Martin Macík assumiu o controlo do Dakar 2024 durante os dois dias que os concorrentes tiveram de passar nas dunas do Bairro Vazio. Com Janus van Kasteren e Aleš Loprais em dificuldades, o checo assumiu a liderança da classificação geral e nunca mais a abandonou. Ao volante do seu fiel Iveco, carinhosamente apelidado de ‘Cenda’, preparado pela oficina familiar MM Technology, que co-fundou com o seu pai, Martin Senior, Macík aguentou a pressão graças ao apoio do seu copiloto František Tomášek e do seu mecânico David Švanda, para embolsar a sua primeira vitória no mais famoso dos rally-raids: “É difícil dizer, sabem, 23 anos a sonhar com o Dakar, fi-lo 12 anos e agora sou finalmente o vencedor. Na verdade, não só eu, mas toda a equipa da MM Technology. Eu, o Martin Macík, a equipa e todas as pessoas à minha volta, porque ganhámos tudo juntos e foi fantástico, meu! A chave foi, acho eu, ter um veículo fantástico e nós construímos um excelente veículo na MM Technology, e depois ter toda a equipa a trabalhar em conjunto, bem como, claro, acho eu, pelo menos um bom piloto! Tudo correu bem em conjunto. Este foi, sem dúvida, o Dakar mais difícil da Arábia Saudita e ganhámo-lo, o que é ótimo. Não acho que tenha sido o mais difícil, porque o camião foi perfeito para nós. Se não tivermos problemas técnicos, normalmente corre tudo bem e depois é só desfrutar. Mas foi sem dúvida uma das mais difíceis que fiz. Acho que a vitória parecia possível depois da etapa 48 HR Chrono, porque tudo começou para nós quando entrámos no Empty Quarter na etapa 5 e, nesse dia, fomos a todo o gás. Ganhámos por trinta minutos e depois começámos em primeiro lugar na etapa 48 HR Chrono. Nos primeiros vinte quilómetros, não tinha a certeza de nada, mas depois desses vinte quilómetros senti-o e entramos a 100%. Fizemos uma diferença de uma hora e, desde então, sabia que podia ir a 90% e continuávamos a ganhar”.