Martin Macík favorito na luta pelo triunfo nos Camiões, mas concorrência não falta

O piloto checo Martin Macík parte para o Rali Dakar 2026 com um objetivo histórico: conquistar o terceiro título consecutivo na categoria de camiões. Um feito que o colocaria ao lado das lendas russas Vladimir Chagin e Eduard Nikolaev, até agora os únicos pilotos a vencer três edições seguidas da prova.

Macík, vencedor das edições de 2024 e 2025, volta à competição com a sua equipa MM Technology, que apresentou o novo camião MMT Dakar Evo 4, conhecido internamente pelo apelido “Joseph”. O modelo, desenvolvido em Sedlčany, integra seis unidades inscritas nesta edição e promete ser uma das máquinas mais competitivas nas dunas da Arábia Saudita. É o grande favorito, mas tem este ano competição bem melhor preparada para lhe fazer frente.

Rivalidade com os Países Baixos marca nova temporada

A tarefa de Macík não será fácil. O seu principal adversário é o jovem Mitch van den Brink, de 23 anos, que já terminou o Dakar em 4º, 3º e 2º lugares nas últimas três participações – uma progressão que o coloca naturalmente entre os favoritos à vitória. Tal como o checo, o neerlandês também contará com um camião da MM Technology, apostando na mesma arma que o atual bicampeão.

A rivalidade familiar é um dos ingredientes da temporada: o pai do jovem piloto, Martin van den Brink, terceiro classificado em 2023, também alinhará com um modelo “Joseph” e promete dar apoio estratégico ao filho sempre que necessário. Os irmãos Ben e William de Groot, igualmente experientes na categoria, reforçam o contingente neerlandês.

Team De Rooy e Loprais mantêm ambições

Apesar da saída de vários nomes importantes, o Team De Rooy continua a ser uma das potências do pelotão. O veterano Ales Loprais, sobrinho do lendário Karel Loprais, regressa para a sua 20ª participação, novamente aos comandos de um Iveco Powerstar, com o único objetivo de lutar pela vitória. Em 2025, terminou no 3º lugar, depois de travar uma intensa disputa de etapas com Macík (cinco vitórias para cada um).

Entre os candidatos ao pódio ou mesmo à vitória está ainda o lituano Vaidotas Žala – que tem Paulo fiúza como navegador – que se estreou nos camiões em 2024 e fechou o Dakar 2025 na 5ª posição. O piloto, ex-competidor da categoria automóvel, também será um dos trunfos da estrutura de De Rooy.

Outros nomes a seguir

Além do duelo entre checos e neerlandeses, há vários pilotos que prometem animar a luta nos 45 camiões inscritos. O checo Martin Šoltys (Buggyra ZM Racing), 6.º classificado em 2023, e o japonês Teruhito Sugawara, com múltiplos top 6 ao volante de um Hino, figuram entre os principais outsiders. O neerlandês Gert Huzink, com um Renault Truck, tentará melhorar o seu melhor resultado absoluto, o 7.º lugar alcançado em 2018.

À partida de Yanbu, o equilíbrio entre máquinas e equipas promete uma das edições mais competitivas da última década, com Martin Macík no centro de um jogo estratégico e técnico que poderá redefinir a história da categoria dos camiões no Dakar.

