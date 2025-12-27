Mark Mateschitz (Red Bull) e Victoria Swarovski: últimos de uma longa lista VIP no Dakar

O Rali Dakar, conhecido pelo seu desafio extremo, continua a atrair figuras de renome mundial. Este ano, Mark Mateschitz, herdeiro da Red Bull, e Victoria Swarovski, da dinastia dos cristais de luxo, juntam-se à longa lista de celebridades que se aventuram nesta mítica prova.

Adotando os pseudónimos “Mark Mustermann” e “Vic Flip” para tentar uma participação discreta na Arábia Saudita, o casal de herdeiros de dois impérios globais prepara-se para um desafio sem precedentes nas suas vidas. No entanto, num mundo cada vez mais conectado, a tarefa de evitar a exposição mediática revela-se quase impossível.

Famosos no automobilismo desportivo: um legado de paixão

A incursão de celebridades no automobilismo desportivo não é um fenómeno recente. Muitos, impulsionados por uma paixão genuína, procuram a adrenalina da competição, por vezes de forma discreta, noutras ocasiões de forma mais pública.

Alguns dos exemplos mais notáveis incluem:

Patrick Dempsey: O ator americano, imortalizado como Dr. Derek Shepherd em “Grey’s Anatomy”, é um dos casos mais bem-sucedidos de transição para o automobilismo profissional. Começou a competir discretamente na série Panoz Racing em 2004, muito antes de atingir o estrelato global. Em 2015, quando a série terminou, Dempsey já era uma figura respeitada nas boxes de resistência, reconhecido pelos seus resultados na pista e não apenas pelas suas aparições televisivas.

Michael Fassbender: O ator irlandês-alemão, duas vezes nomeado para Óscar, participou discretamente no Rally of the Lakes, uma competição histórica no Condado de Kerry, Irlanda, em 2020. Fassbender pilotou um Ford Escort Mk2 com 350 cv.

Gene Hackman: O lendário ator, vencedor de dois Óscares, competiu em circuitos profissionais durante as décadas de 1970 e 1980 de forma relativamente contida. O seu momento de maior destaque foi em fevereiro de 1983 nas 24 Horas de Daytona, onde se juntou à equipa de Dan Gurney, ao volante de um Toyota Celica IMSA GTU.

Rowan Atkinson: O comediante britânico, mundialmente conhecido como Mr. Bean, é talvez o caso mais irónico de uma celebridade no automobilismo. A sua participação em competições nunca foi uma tentativa incógnita, sendo a sua presença sempre marcada pela sua reputação de entusiasta de automóveis.

A aventura de Mateschitz e Swarovski no Dakar 2026

Apesar da estratégia de discrição, Mark Mateschitz e Victoria Swarovski dificilmente conseguirão evitar a atenção mediática. Ambos se prepararam intensamente nos últimos dois anos para este desafio na Arábia Saudita, com participações em provas como a Baja Portalegre 500 (Portugal) e o Rali de Marrocos.

Mark Mateschitz: O herdeiro de 49% da Red Bull, e a pessoa mais rica da Áustria, competirá na categoria rainha (T1+) com uma Toyota Hilux (#267). Será acompanhado pelo austríaco Michael Zajc.

Victoria Swarovski: A apresentadora de televisão e descendente da família dos cristais de luxo, competirá na categoria Challenger T3.1 com um Can-Am Maverick R (#332).

Embora corram em categorias e carros separados, o casal, que assumiu publicamente o namoro em 2023, partilhou a intensa preparação para a prova. As suas identidades foram confirmadas através das datas de nascimento e fotos em sistemas de cronometragem de provas anteriores, apesar dos pseudónimos “Mark Mustermann” e “Vic Flip” utilizados.

Grandes nomes que desafiaram o deserto do Dakar

O Rali Dakar possui uma característica única de atrair não só profissionais do automobilismo, mas também personalidades mediáticas de diversos domínios que, de tempos a tempos, se aventuram no deserto. A história da prova está repleta de participações memoráveis:

Claude Brasseur: O ator francês, duas vezes premiado com o César, conquistou a vitória absoluta do Dakar em 1983 como co-piloto de Jacky Ickx, ex-piloto de Fórmula 1 e lenda de Le Mans. Esta aventura improvável começou quase por brincadeira, após assistirem a uma transmissão televisiva do Dakar em 1979. Após dois anos de preparação, a dupla triunfou em 1983, pilotando um Mercedes-Benz 280 GE.

Johnny Hallyday: O ícone do rock europeu, participou no Dakar 2002 numa Nissan X-Trail. A sua ligação à prova era particularmente tocante, pois o seu amigo e colega músico Daniel Balavoine havia falecido num acidente de helicóptero durante o Dakar de 1986. A participação de Hallyday em 2002 foi mais uma homenagem pessoal do que uma busca por resultados desportivos.

Charley Boorman: O ator britânico, conhecido por filmes de ação e pela série de documentários “Long Way Round” (2004) com Ewan McGregor, realizou um documentário de 47 minutos intitulado “Race to Dakar” sobre a sua participação na edição de 2006.

Príncipe Alberto do Mónaco: Participou no Dakar em 1985 e 1986, ambas as vezes ao volante de um Mitsubishi Pajero, mas sem conseguir terminar nenhuma das provas. Na edição de 1985, a sua irmã, a Princesa Carolina do Mónaco, também participou na categoria de camiões (como passageira/co-piloto), desistindo após um capotamento.

Mark Thatcher: Filho da primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, tornou-se uma figura controversa ligada ao Dakar. Em 1982, desapareceu durante seis dias na competição, gerando grande preocupação internacional e coincidindo com a Guerra das Malvinas. Embora tenha sido localizado, o episódio permanece como um dos momentos mais dramaticamente mediáticos do Rali Dakar.

Michel Hidalgo: O lendário treinador da seleção francesa de futebol que conquistou o Euro de 1984, participou no Dakar de 1991.

Lendas do automobilismo e personalidades no Dakar

O Dakar também atraiu inúmeros pilotos profissionais de renome, incluindo:

Pilotos de Fórmula 1: Fernando Alonso (estreou-se em 2020), Jacky Ickx (estreou-se em 1981, venceu em 1983), Jean-Louis Schlesser (estreou-se em 1986, venceu em 1999 e 2000), Philippe Alliot (1988), Jean-Pierre Jabouille (1984), Ukyo Katayama (2002), Jacques Laffite (1988), Henri Pescarolo (1980) e Patrick Tambay (1987).

Pilotos de Ralis: Carlos Sainz (estreou-se em 2006, com quatro vitórias: 2010, 2018, 2020 e 2024), Ari Vatanen (estreou-se em 1987, com três triunfos entre 1989 e 1991), Sébastien Loeb (estreou-se em 2016, com dois pódios), Colin McRae (2004) e Bruno Saby (1992).

Portugal também marcou presença no Dakar com André Villas-Boas, que participou em 2018. Hoje presidente, Villas-Boas é conhecido pela sua carreira como treinador de futebol em clubes como Académica, Porto, Chelsea, Tottenham Hotspur, Zenit Saint Petersburg, Shanghai SIPG e Marseille.

Outras personalidades notáveis que participaram no Dakar:

A lista de personalidades de diferentes áreas que se aventuraram no Dakar é vasta, demonstrando a universalidade do apelo da prova:

Esquiadores: Luc Alphand (1998), Bernard Russi (1982), Carole Montillet (2007), Mélanie Suchet (2007).

Ciclistas: Jacques Anquetil (1986), Frédéric Moncassin (2001).

Cantores: Daniel Balavoine (1983), Gérard Lenorman (1990), Michel Sardou (1984).

Pilotos (outras categorias): Paul Belmondo (1990), Bernard Darniche (1983).

Velejadores: Florence Bourgnon (2004), Laurent Bourgnon (1999), Alain Gabbay (1983), Philippe Monnet (1991), Lionel Péan (1988), Loïck Peyron (1988), Steve Ravussin (2003).

Jogadores de Rugby: Christian Califano (2009).

Nadadores: Christine Caron (1982).

Princesas: Caroline Casiraghi (1985).

Astronautas: Jean-Loup Chrétien (1984).

Aventureiros: Gérard D’Aboville (1980), Mike Horn (2020-2021).

Futebolistas: Raymond Kopa (1985), Jean-Marie Pfaff (2003).

Apresentadores de TV: Alexandre Debanne (2004), Evelyne Dhéliat (1984), André Théron (1984).

Atrizes: Chantal Nobel (1985).

Alpinistas: Isabelle Patissier (2002).

Judocas: Marie Claire Restoux (1998).

Ator: Yves Régnier (1980).

Atleta: Sylvie Telliez (1983).

O Padrão comum: paixão e autenticidade

Ao contrário de celebridades que participam em provas de Fórmula 1 ou eventos de karting meramente para fins promocionais, as personalidades que escolhem o Dakar partilham uma característica comum: são verdadeiros apaixonados por automobilismo ou aventura. O Dakar, pela sua natureza extrema e pelo desafio físico e mental que representa, atrai celebridades que procuram autenticidade, raramente procurando publicidade fácil. É esta busca por um desafio genuíno que confere às suas histórias uma dimensão narrativa real e cativante, distinguindo as suas participações de meros gestos mediáticos.

