Mário Franco: “um Dakar que já começou a ser o Dakar”

As coisas não correram hoje bem a Mário Franco/Rui Franco, mas o tempo perdido não compromete as aspirações da dupla da Franco Sport. Mário Franco/Rui Franco efetuaram o pior registo, devido ao tempo perdido com a reparação de uma rótula da suspensão, na sequência de um toque numa pedra: “Um pequeno toque resultou num problema grande: a rótula da suspensão partiu-se e perdemos cerca de 45 minutos a fazer uma reparação de improviso para terminarmos”, afirmou Mário Franco. “No fundo, é um Dakar que já começou a ser o Dakar, a pôr já à prova a nossa capacidade e resiliência para terminar a prova. Mais uma vez conseguimos provar que estamos preparados para isso, mas felizmente que o resultado de hoje apenas definiu a ordem de partida para amanhã, não representando tempo perdido”.

Em relação à etapa de amanhã, o também responsável da Franco Sport confidencia: “As perspetivas não são as melhores, mas também não são as piores. Devido ao que aconteceu no prólogo vamos partir atrás dos nossos adversários, mas vamos dar tudo por tudo para conquistar um bom resultado. Sabemos que vai ser uma etapa muito difícil, por irmos partir atrás de camiões e irmos sofrer com o pó. Por isso, a estratégia passa por atacar, mas em segurança, para subir o mais possível na classificação e, no dia a seguir, partir para a segunda etapa numa boa posição”.