Maria Luís Gameiro termina Dakar 2026 e conquista Taça das Senhoras

Maria Luís Gameiro concluiu o Dakar 2026 na 42ª posição da classificação geral da categoria Ultimate, garantindo simultaneamente a vitória na Taça das Senhoras, destinada a tripulações 100% femininas.

A piloto portuguesa, em dupla com a espanhola Rosa Romero, encerrou assim a sua segunda participação consecutiva no rali mais duro do mundo com duas chegadas à meta e um dos principais objetivos do projeto desportivo plenamente alcançado.

Última etapa gerida com segurança

A 13ª etapa, um loop final em redor de Yanbu com pouco mais de 100 km cronometrados, foi abordada com foco na gestão do risco, apesar da natural carga emocional de quem se aproximava da meta depois de cerca de 8.000 km de competição. Com trilhos cavados e muito pó, Maria Luís adotou um ritmo seguro, mas ainda assim capaz de lhe permitir desfrutar da especial, terminando o dia com o 48º tempo entre os Ultimate.

Durante a derradeira tirada, a dupla ainda parou para auxiliar o colega de equipa Guillaume de Mévius, cujo MINI ficou sem tração traseira, reforçando o espírito de entreajuda que caracteriza o Dakar. O resultado pontual da etapa foi, no entanto, secundário face ao desfecho final: meta cortada, classificação consolidada e Taça das Senhoras garantida.

Segunda semana marcada por contratempos

A edição de 2026 colocou à prova a resiliência da dupla luso‑espanhola, em especial na segunda semana. Problemas na caixa de velocidades, um diferencial danificado, múltiplos furos, navegação exigente, duas etapas maratona particularmente duras e muitos quilómetros cumpridos em pó e trilhos degradados marcaram o percurso da equipa. Apesar disso, Maria Luís e Rosa chegaram ao fim com o MINI JCW T1+ da X‑raid intacto e com a sensação de terem extraído o máximo de cada dia de corrida.

​A capacidade de manter o carro em prova e de limitar danos nos dias mais complicados foi determinante para segurar a posição na classificação geral e assegurar a vitória na Taça das Senhoras, num Dakar em que qualquer contratempo poderia ter colocado em causa a abordagem final ao rali.

​

Visivelmente emocionada na chegada a Yanbu, Maria Luís destacou a dureza da prova e o cumprimento integral das metas traçadas. “Conseguimos! Chegámos ao fim do Dakar 2026. Depois de um ano de trabalho árduo, atingimos todos os objetivos a que nos propusemos. Não foi perfeito, mas conseguimos superar todas as adversidades”, referiu, sublinhando o papel decisivo da dupla com Rosa Romero.

​

A piloto destacou ainda o significado da Taça das Senhoras, dedicada a equipas integralmente femininas, como símbolo de superação diária de muitas mulheres. Recordou que a última etapa “não foi fácil”, exigindo máxima concentração na navegação e gestão de trilhos cavados e de muito pó, mas realçou a “grande festa” vivida na meta por todos os que conseguiram terminar.

​

Duas participações, duas metas e um título feminino

Com esta chegada, Maria Luís Gameiro consolida um registo de 100% de sucesso em participações no Dakar: duas presenças e duas chegadas à meta. A conquista da Taça das Senhoras em 2026 reforça o estatuto da piloto como uma das referências femininas do todo‑o‑terreno a nível internacional e uma das portuguesas a seguir no universo do Dakar.

​O resultado em Yanbu representa, assim, mais do que o fim de duas semanas e meia de competição no deserto saudita: é também a confirmação de um projeto assente em resiliência, consistência e preparação de longo prazo, e o ponto de partida para ambições futuras na disciplina.