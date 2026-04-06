Maria Luís Gameiro regressa ao deserto para preparar o Dakar

Maria Luís Gameiro vai disputar o Carta Rallye 2026, entre 18 e 24 de abril, em Marrocos, numa prova de sete etapas com mais de 2000 quilómetros que liga Agadir a M’Hamid e assinala a décima edição do evento. A piloto portuguesa apresenta-se no rali marroquino depois de conquistar a Taça das Senhoras no Dakar 2026 e de somar novo triunfo feminino no arranque da temporada europeia, reforçando o bom momento competitivo.

Prova exigente em solo marroquino

O percurso do Carta Rallye 2026 arranca em Agadir, passa por Tan-Tan, Laayoune e Icht, antes de terminar em M’Hamid, combinando etapas em linha e setores em loop ao longo de sete dias de competição. As verificações técnicas e administrativas estão previstas para os dias 16 e 17 de abril, com a partida oficial marcada para 18 de abril, num rali desenhado para testar navegação, resistência e capacidade de adaptação ao deserto.

A edição deste ano deverá reunir nomes de relevo do todo-o-terreno internacional, entre eles Nasser Al-Attiyah e Mathieu Serradori, ambos apontados entre os inscritos. Nesse contexto, a participação de Maria Luís Gameiro ganha peso competitivo e oferece mais um cenário de exigência elevada numa fase importante da sua evolução desportiva.

Foco nas dunas e na aprendizagem

Ao volante de um MINI JCW T1+ 3.0d, descrito pela estrutura da piloto como o único Diesel HVO em prova, Maria Luís Gameiro terá ao seu lado Ronnie Graue, navegador argentino com larga experiência internacional. Graue construiu parte relevante do seu percurso no todo-o-terreno ao lado de Orlando Terranova, o que acrescenta experiência a uma participação orientada para a aprendizagem em terreno desértico.

A piloto assume que o regresso a Marrocos surge com um objetivo claro: ganhar quilómetros, melhorar a leitura das dunas e aprofundar competências úteis para o Dakar 2027. “Estou muito entusiasmada por regressar ao deserto, às dunas e ao cenário apaixonante que aprendi a respeitar e a adorar”, afirma Maria Luís Gameiro. “O objetivo passa por continuar a evoluir, somar quilómetros no deserto e aproveitar ao máximo esta oportunidade para crescer, sabendo que me espera uma semana exigente.”

Momento positivo na temporada

Maria Luís Gameiro chega ao Carta Rallye 2026 depois de terminar o Dakar na 42.ª posição da geral da categoria Ultimate, resultado que lhe valeu a conquista da Taça das Senhoras, destinada a equipas 100% femininas. Já no Rally TT Guadalajara, a piloto portuguesa concluiu a prova no 19.º lugar absoluto e voltou a vencer entre as senhoras, confirmando consistência competitiva no início da época.

“Estou muito entusiasmada por poder contar com o Ronnie Graue”, sublinha ainda a piloto, ao destacar a oportunidade de aprender com “um navegador com muita experiência ao mais alto nível”. Entre dunas, pistas rápidas e longos setores seletivos, o Carta Rallye volta assim a colocar Maria Luís Gameiro perante um teste de exigência máxima, num percurso pensado tanto para competir como para crescer.