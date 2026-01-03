Maria Luís Gameiro pronta para o arranque do Dakar: “represento Portugal e a tenacidade das mulheres”

Depois de uma boa estreia no Rally Dakar 2025, onde se tornou a primeira mulher portuguesa em 15 anos a terminar a prova, Maria Luís Gameiro regressa à Arábia Saudita para a 48.ª edição do rali-raid mais exigente do planeta. A piloto portuguesa alinha desta vez com a navegadora espanhola Rosa Romero, numa dupla totalmente feminina, ao comando do MINI JCW T1+ cor-de-rosa da X-Raid.

Para Maria Luís Gameiro, este regresso representa um passo significativo na sua evolução como piloto de elite do TT. Se em 2025 cumpriu o objetivo primordial de “terminar e fazer o melhor lugar possível”, agora a mudança para a categoria Ultimate — a mais competitiva e tecnicamente exigente — marca uma ambição renovada. O MINI JCW T1+, descrito como o “Fórmula 1” do todo-o-terreno, oferece potencialidades enormes, mas também maiores desafios técnicos. Maria Luís já conhecia este protótipo de 2024, tendo competido com ele em várias provas, mas nunca no Dakar.

Para o prólogo de mais logo, com 23 quilómetros, a sua abordagem será cautelosa: evitar riscos desnecessários e preservar a máquina. O foco permanece inabalável — completar os 15 dias de competição que se seguem e alcançar o melhor lugar possível.

“Finalmente começa o Dakar! Estou ansiosa por mais esta grande aventura. Depois de em 2025 termos sido bem sucedidos ao atingirmos o nosso objetivo, este ano encaramos esta prova com o mesmo foco e a mesma determinação. Entretanto, tudo mudou. Tenho uma nova navegadora, a Rosa Romero, e um ‘novo’ carro.

Eu e a Rosa temos evoluído muito na nossa ‘vida a bordo’, mesmo com a dificuldade adicional da língua.

Ambas temos feito um esforço considerável para que tudo corra bem e isso vai tendo reflexo a cada dia que passa. Além de ter cumprido dois ‘Shakedowns’, que foram realmente importantes para perceber como está o carro — depois do acidente no Dubai — e, assim, atempadamente, corrigir as falhas, eu e a Rosa tivemos ainda os últimos ‘briefings’ de mecânica.

A piloto acrescenta que “A vontade de começar este Dakar e dar o melhor de mim fala mais alto. Sei que represento Portugal, o que já é uma grande responsabilidade, mas também represento a garra e a tenacidade das mulheres, algo que me deixa orgulhosa, mas com um sentido de compromisso inatacável.

Chegar ao final e fazer o melhor lugar possível é o meu objetivo e é com isto em mente que vou cumprir cada um dos 15 dias de competição que tenho pela frente.”

Com uma preparação rigorosa, uma dupla feminina de grande entrosamento e um protótipo de classe mundial, Maria Luís Gameiro e Rosa Romero entram no Rally Dakar 2026 com ambição renovada.

A piloto portuguesa segue determinada a enfrentar 7.994 km de deserto, a aprender com cada quilómetro entre a elite mundial do todo-o-terreno e a escrever mais um capítulo de uma trajetória marcada por evolução, coragem e resiliência.