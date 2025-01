Maria Luís Gameiro: o regresso das mulheres portuguesas ao Dakar

Começou a grande aventura para Maria Luís Gameiro e José Marques, dupla portuguesa que iniciou hoje o rali mais duro do mundo. Foram os primeiros 29 km contra o cronómetro, de uma prova que conta com mais de 5000 km, divididos em 12 desafiantes etapas, que colocarão à prova pilotos, navegadores e máquinas.

Maria Luís Gameiro é a primeira portuguesa a competir no Dakar em 15 anos – a última foi Elisabete Jacinto em 2009 – voltou aos comandos do X-Raid 1000R Turbo da categoria T3.1, que tão boas sensações deixara na Baja Jeddah, na Arábia Saudita, onde conseguiu um lugar no top 10.

Depois de uma primeira amostra entusiasmante, é agora tempo de enfrentar a grande prova, o Dakar, um sonho que se torna realidade. Nas próximas duas semanas a piloto lusa e o seu navegador vão tentar chegar ao fim de todas as especiais, tentando sempre ser o mais competitivo possível.

O arranque não foi propriamente fácil para Maria Luís, ainda a recuperar de uma constipação que a afetou bastante e que trouxe dificuldades extra a nível físico nestes primeiros dias. Assim, os quilómetros inaugurais do Dakar foram de gestão e de descoberta. Mas as primeiras indicações voltaram a ser positivas, rubricando o 31.º tempo da sua categoria, mesmo usando uma toada cautelosa, sem exageros.

No final do Prólogo, Maria Luís Gameiro estava satisfeita com o resultado obtido e entusiasmada para o que se segue:“Estou muito feliz por ter disputado a minha primeira etapa do Dakar. O sonho torna-se enfim realidade e as primeiras sensações são boas. Apesar de ainda estar a recuperar de uma constipação que me afetou sobremaneira, tornando os últimos dias muito difíceis, consegui um resultado positivo no Prólogo, ficando à porta do top 30. Diverti-me, consegui adotar um bom ritmo e senti que não estava a correr riscos. Devo destacar que o Prólogo era bastante rápido, prova disso é o facto de ter demorado pouco mais de 20 minutos para cumprir menos de 30 quilómetros, com um carro limitado a 135 km/h de velocidade máxima. A máquina continua a dar bons sinais e a dar agradáveis surpresas.Amanhã, teremos uma especial de 400 km que vai exigir perícia e, seguramente, muita inteligência.”

A Etapa 1 do Dakar 2025 começa e termina em Bisha, com 413 km contra o cronómetro mais 83 km de ligações. Os competidores enfrentarão vários tipos de superfícies, exceto areia, exigindo ajustes constantes de velocidade, especialmente em áreas com pedras e rochas. No meio do percurso, os navegadores terão que usar toda a sua capacidade e experiência para sair de um labirinto de pistas. Atenção e sangue-frio serão fundamentais.