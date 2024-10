Maria Luís Gameiro no Dakar 2025 com a X-Raid

Maria Luís Gameiro/José Marques vão disputar a edição de 2025 do Rali Dakar, com as cores do Team Motivo JCB a regressarem à grande maratona. A dupla portuguesa corre com a X-Raid, e tripulando a mais recente versão do T3 da equipa alemã.

É também o regresso de uma mulher portuguesa ao Rali Dakar, depois de Elisabete Jacinto e, curiosamente, confiando no mesmo navegador. A última vez que Portugal teve uma representante feminina na prova rainha do TT Mundial foi em 2009 (Rali Dakar Argentina/Chile) e, também por isto, este é um momento história para modalidade no que ao nosso país diz respeito: “temos trabalhado muito para garantir que vamos estar no Dakar 2025. Poder confirmá-lo é uma responsabilidade grande, mas também motivo de uma enorme alegria e orgulho.

Tudo se passou de forma muito rápida nos últimos dois anos. Sinto que o empenho com que a equipa tem trabalhado está agora a dar os melhores frutos. Ainda falta decidir muita coisa e temos uma série grande de detalhes para acertar, porém o conteúdo mais relevante está confirmado, vamos para a Arábia Saudita disputar o Dakar 2025. Representar Portugal no Rali Dakar é para mim um grande motivo de orgulho. Estou à beira de cumprir um sonho e espero, acima de tudo, estar à altura do desafio. Estamos a criar condições para que tudo corra pelo melhor.”