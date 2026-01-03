Maria Luís Gameiro no arranque do Dakar: duas semanas desafiantes, mas estamos preparadas”
Maria Luís Gameiro completou o prólogo do Dakar 2026 com desempenho sólido, estabelecendo uma base segura para encarar as etapas seguintes e assegurou o terceiro lugar entre a ‘caravana’ lusa.
Amanhã chega o primeiro teste verdadeiramente exigente: a Etapa 1 desenha um “loop” de 305 quilómetros cronometrados em redor de Yanbu.
Depois de semanas de preparação intensa, Maria Luís Gameiro deu hoje o primeiro passo na sua segunda participação no Dakar, ao completar o prólogo com um desempenho sólido e isento de problemas.
A piloto portuguesa, aos comandos do MINI JCW T1+ da X-Raid e navegada pela espanhola Rosa Romero, concluiu os 22 km cronometrados na zona de Yanbu com o terceiro posto entre portugueses e o 56º lugar na categoria Ultimate, resultado que garante uma base segura para encarar os longos dias de competição que se seguem.
“Este prólogo era relativamente difícil e por isso encaramos estes primeiros quilómetros de forma conservadora, mas segura. A comunicação com a Rosa continua a ser trabalhada de forma progressiva e cada vez mais fluida.
O MINI não deu qualquer sinal de problema, é um carro muito fiável, seguro e está completamente preparado para estes 14 dias que temos pela frente.
Começamos finalmente o Dakar, esta grande aventura! As próximas duas semanas serão desafiantes, mas estamos preparadas e ansiosas por percorrer estas magníficas paisagens.
Com um prólogo cumprido dentro da estratégia definida, Maria Luís Gameiro e Rosa Romero avançam agora para as etapas seguintes com confiança reforçada, focadas em gerir o ritmo, evitar riscos desnecessários e extrair, dia após dia, todo o potencial do MINI JCW T1+ num Dakar que promete ser, mais uma vez, uma verdadeira prova de resistência física, técnica e mental.
