Maria Luís Gameiro fecha Carta Rallye em 4º e reforça preparação para o Dakar

Maria Luís Gameiro concluiu o Carta Rallye 2026 no quarto lugar da classificação geral dos automóveis e em primeiro entre os Auto 4×4, num resultado que reforça a sua evolução competitiva num dos contextos mais exigentes do todo-o-terreno internacional. A piloto portuguesa, acompanhada por Ronnie Graue num MINI JCW T1+ 3.0d, completou a prova marroquina entre 18 e 24 de abril, ao longo de mais de 2000 quilómetros entre Agadir e M’Hamid, assumindo a participação como parte da preparação para o Dakar 2027.

O quarto posto ganha relevo pelo nível da concorrência e pelo perfil técnico da prova. Gameiro enfrentou nomes como Nasser Al-Attiyah e Mathieu Serradori e fê-lo com um carro de tração integral numa prova que favorecia claramente os 4×2.

Resultado com peso competitivo

Mais do que a posição final, o resultado refletiu uma semana de progressão, consistência e gestão inteligente. A piloto portuguesa já vinha de um início de época positivo, depois de terminar o Dakar 2026 no 42.º lugar da geral da categoria Ultimate, com conquista da Taça das Senhoras, e de voltar a vencer entre as mulheres no arranque da temporada europeia.

No final do Carta Rallye, Gameiro sublinhou que o principal ganho foi a aprendizagem acumulada: “Estou muito feliz com esta semana no Carta Rallye. Não foi fácil, mas valeu muito a pena. O quarto lugar, que considero um bom resultado, acaba por ser um pormenor face às lições que levo para casa”, afirmou.

Um passo pensado para 2027

A piloto enquadrou a participação como um momento de crescimento técnico e competitivo com vista ao Dakar. “Desde a condução, passando pela preparação e pela gestão mecânica, foi um verdadeiro curso intensivo que me vai ser tremendamente útil da próxima vez que enfrentar o Dakar”, declarou, acrescentando que a competitividade demonstrada “à porta do pódio” valida o trabalho realizado apesar de o foco principal estar na evolução.

Antes da partida para Marrocos, Gameiro já assumira que procurava “mais experiência e mais aprendizagem num terreno exigente como é o deserto”, tendo ao seu lado Ronnie Graue, navegador experiente e referência internacional na disciplina.

Assistência em prova marcou a reta final

A participação ficou ainda marcada por um episódio de assistência no último dia, quando Maria Luís Gameiro e Ronnie Graue pararam para ajudar uma tripulação acidentada, que acabaria evacuada de helicóptero. “Foram momentos de angústia, mas a família do TT não abandona os seus”, resumiu a piloto.

No balanço final, o Carta Rallye 2026 encerrou mais um capítulo positivo na época da portuguesa.

Entre resultado, experiência acumulada e capacidade de resposta num ambiente competitivo de topo, Maria Luís Gameiro saiu de Marrocos com um top 4 absoluto e com mais argumentos para o objetivo maior que já assumiu: chegar mais preparada ao Dakar 2027.