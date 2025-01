Maria Luís Gameiro e a 1ª semana do Dakar: “ouvi histórias sobre a dureza, mas nenhuma delas me preparou para o que vivemos”

Depois de uma semana de competição, o Dakar chegou ao muito desejado dia de descanso. Foram seis dias intensos, com muitos desafios e peripécias, com uma lista de desistentes que reflete bem a dureza da prova deste ano. No entanto, Maria Luís Gameiro e José Marques chegaram ao fim da primeira semana. Objetivo cumprido para a dupla lusa do Team Motivo JCB.

Dizem que o Dakar é a prova mais dura do mundo. Mas uma coisa é o que se diz, outra coisa é sentir a dureza do rali que vai percorrendo zonas inóspitas, colocando desafios sucessivos às tripulações que, dia após dia, mostram força e resiliência. Tem sido essa a fórmula da estreante Maria Luís Gameiro, que vive pela primeira vez o Dakar por dentro. E que aventura tem sido!

No final da demolidora primeira semana, depois de uma etapa de 48h e de uma etapa Maratona, a piloto do Fenic X-Raid 1000R Turbo conseguiu chegar ao tão desejado dia de descanso. De recordar que Maria Luís iniciou a prova de estreia no Dakar a recuperar de uma constipação que a deixou bastante debilitada e que logo no segundo dia de prova enfrentou a muito dura etapa de 48h. Foram inúmeras as peripécias, mas a dupla lusa encontrou o ritmo ideal para chegar aos objetivos propostos.

Na etapa de hoje, a quinta do Dakar 2025, Maria Luís foi 34.ª, o que se traduz no 38.º posto na geral dos Challenger. Na etapa 1, era esse mesmo lugar que ocupava na geral, tendo caído para 42º, recuperando desde então.O truque tem sido usar um ritmo cauteloso, mas regular, sem exageros e sem forçar demasiado a máquina que tem sofrido muito nestes dias. É assim com um enorme sentimento de satisfação que Maria Luís Gameiro vai descansar nas próximas 24h, antes de enfrentar a segunda semana do Dakar:

“Finalmente o dia de descanso! Muitos de nós desejávamos a chegada deste dia fervorosamente. Foi uma semana de Dakar muito dura. Ouvi histórias sobre a dureza desta prova, mas nenhuma delas me preparou para o que vivemos ao longo destes dias. A dureza dos terrenos que enfrentámos, as muitas horas ao volante, os desafios constantes a que estamos sujeitos. Tem sido mais duro do que esperava e cada lição tem sido aprendida com muito suor e algumas lágrimas. A etapa de hoje voltou a ser dura também, mas encontramos o compromisso certo para conseguir recuperar algum tempo sem exageros, mantendo uma toada controlada e regular. No entanto, a força que tenho sentido de quem acompanha a prova à distância, o espírito de entreajuda que se sente aqui e a determinação de chegar ao fim, tem permitido superar todos os desafios que encontramos. Amanhã é dia de descanso e já hoje se sentia a leveza que esse dia traz. Chega em boa hora, para a equipa fazer uma muito necessária intervenção de fundo ao nosso carro. Mais um objetivo atingido. O orgulho de chegar ao fim a cada etapa tem sido enorme.”