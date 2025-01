Maria Luís Gameiro: “Conseguimos, chegámos ao fim deste Dakar! O sonho é real…”

Maria Luís Gameiro inscreveu o seu nome na história do Dakar. A piloto portuguesa chegou ao fim da duríssima edição 2025 do Dakar e superou todos os desafios que encontrou. A missão foi cumprida, o objetivo foi alcançado e agora é tempo de celebrar.

Maria Luís Gameiro e José Marques chegaram ao fim do Dakar 2025. O objetivo da dupla do Team Motivo JCB foi cumprido depois de 12 duras etapas que levaram a dupla lusa aos limites. Numa edição marcada pela exigência extrema das etapas, Maria Luís cedo entendeu que para chegar ao fim, teria de cuidar do seu Fenic X-Raid 1000R Turbo, uma máquina recente, que acabou por revelar algumas fragilidades típicas de novos carros para este tipo de competição. Foi esse o segredo deste Dakar: evitar problemas, ser inteligente e não exigir demasiado do carro.

Para quem não conhece bem o Dakar, ou segue apenas pontualmente a prova, apontar como objetivo chegar ao fim pode parecer pouco. Mas Maria Luís, a primeira mulher portuguesa em 15 anos a assumir o desafio do Dakar, fez a sua estreia no rali mais duro do mundo.

Uma piloto amadora, que não faz da competição a sua primeira ocupação, a correr no mesmo palco onde os melhores profissionais do mundo na disciplina se juntam, todos os anos, para mostrarem as suas capacidades.

Numa prova que castiga o mais pequeno erro e onde os melhores são frequentemente atirados para fora de prova, chegar ao fim é um feito digno de ser bem celebrado.

Os mais de 8.000 km percorridos, 5.000 km contra o relógio, foram um teste constante à capacidade e à resiliência das equipas. A lista de desistência deste ano chegou aos 76, prova clara da dureza deste rali. Mas Maria Luís Gameiro completou os quilómetros todos. Provou ao mundo e, principalmente, a si, que era capaz. O sonho realizou-se, a realidade foi por vezes cruel, mas o final foi tão doce quanto o imaginado.

A etapa final, a 12.ª, com pouco mais de 60 km deu um 30º tempo final à dupla portuguesa, que assim garantiu o 26º lugar da geral nos Challenger. Contas finais que ficam para segundo plano, pois o mais importante era celebrar a prestação e o objetivo cumprido: “Conseguimos! Chegámos ao fim deste Dakar! O sonho é real. Inundados de emoção, chegámos ao fim desta prova. O Dakar não foi meigo na minha estreia e serviu-nos provações como nunca imaginei. A primeira semana foi intensa, com desafios sucessivos, desde problemas mecânicos, problemas de navegação, dormir no deserto, chegar tarde à assistência e seguir com muito pouco tempo de sono. Foi muito duro.

Mas conseguimos encontrar a fórmula certa na segunda semana para chegarmos ao fim. Ainda assim, não escapamos a mais peripécias. A tudo, respondemos com força, resiliência e uma fé inabalável de que podíamos chegar ao fim.Este é um dos momentos mais felizes da minha carreira no desporto motorizado. Já temos algumas conquistas, mas esta é sem dúvida a mais saborosa e, também, a mais suada. E só o consegui graças ao meu companheiro de viagem, o José Marques, cuja experiência se revelou inestimável. Esta conquista é nossa e ele foi fundamental neste resultado. Agradeço também à equipa que fez tudo para resolver os problemas que foram surgindo e que nos deu todo o apoio.”

Maria Luís Gameiro acrescentou que: Foram muitos os momentos marcantes deste Dakar, mas Maria Gameiro recorda mais vivamente o frio que sentiu ao longo destes dias. Se os desafios que foram surgindo com as avarias e os problemas nas etapas, deram dores de cabeça, o frio acabou por complicar tudo. Mas os últimos quilómetros foram feitos em modo festivo, já sem a pressão de ter de chegar ao fim. Afinal, a meta estava logo ali à frente. Nesta conquista marcante na carreira de Maria Gameiro, ficam os agradecimentos a quem esteve sempre ao lado dela: Esta equipa é maior do que parece e conta com pessoas fantásticas. Pessoas que me apoiaram que estiveram sempre por perto e que foram a minha base de sustento nestes dias. Nesse lote, claro, está o meu marido, com quem conseguir montar este projeto louco. Vivemos estes momentos intensamente e partilho com ele esta alegria imensa e este sentimento de orgulho. Por fim agradecer a todos os que de Portugal me fizeram chegar mensagem de apoio. Todas elas foram combustível para chegar até aqui. É tempo de celebrar, com muita alegria e com muito orgulho pelo que conseguimos”.