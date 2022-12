Mais um português no Dakar: João Pedro Ré navega Sales Alsaif | AutoSport

Outra surpresa de última hora: depois de João Dias se juntar como mecânico no Camião T5 #529 agora foi a vez de passarmos a ter mais um português no Dakar 2023, depois de João Pedro Ré passar a navegar o saudita Sales Alsaif, vencedor de uma etapa na edição 2021, num CanAm T3. foram 18º no prólogo.