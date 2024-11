Mais um Dakar para Fausto Mota: e vão 10!

Fausto Mota já tem garantida a presença no Dakar 2025, desta feita ao lado de um piloto italiano,

Enrico Gaspari, que já vai para a sua quarta participação na prova da ASO: “Apareceu este projeto com o italiano Enrico Gaspari, que já conheço há muito tempo, vamos com um Polaris, ele fez o Dakar no ano passado o Mundial W2RC, vamos dar o nosso melhor” começou por dizer Fausto Mota, quer tem tido uma boa carreira no Dakar, e já vai para o 10º: “este ano fiz o mundial, só não fiz Marrocos, fui com a Cana e com o Rokas Baciuska, e só por isso não fui campeão de T4, estava em primeiro para ser campeão de SSV (T4) mas o projeto oficial com a can am era importante e decidi assim”, disse explicando depois que vindo das motos se adaptou bem ao trabalho de navegador: “tenho feito um trabalho bom de navegação, na parte mecânica também estou muito à vontade, tive uma experiência muito boa com o Hélder Oliveira em Reguengos com o Mini, foi única. Este ano fiz o Dakar com o Cristiano Batista, o resto do W2RC com um espanhol Ricardo Ramilo, ganhámos Portugal e Argentina na nossa categoria, fiz Portalegre, Arágon e os Sertões com o Cristiano Batista e agora vou fazer o Transnorte, uma corrida de navegação de cinco dias de 2 a 8 dezembro com o Paulo Rodrigues. Este ano o Cristiano Batista queria ir ao Dakar com um T1+ mas não conseguiu, tive várias propostas, e com o Enrico Gaspari, já o conheço a ele e à equipa”, disse.

FOTO A.S.0._E. Bauer_DPPI