M-Sport prepara o futuro no Dakar | AutoSport

A M-Sport fez uma joint-venture com o Neil Woolridge Motorsport (NWM), um preparador de renome mundial nos Rally Raid, com sede em Pietermaritzburg, África do Sul e, e aproveitando a ligação de ambos à Ford, a M-Sport torna-se na sede europeia da NWM e distribuidor global do novo Ford Ranger T1+, com que pretendem correr no Dakar, através de um programa de clientes tal como têm a Toyota e a Mini.

O Rally Dakar sempre foi uma ambição de longa data da M-Sport e com a NWM esta parceria pode abrir caminho para que ambas finalmente realizem o seu objetivo

Para além do apoio aos clientes, a M-Sport irá colaborar com a NWM no desenvolvimento do Ford Ranger T1+ da NWM, através de testes e recolha de feedback de quaisquer programas de clientes. A primeira Ford Ranger NWM T1+ deverá chegar à Europa no final de maio e estará disponível para um programa de testes e de clientes pouco tempo depois.

Para Malcolm Wilson, Diretor Executivo da M-Sport: “Eu e o Matthew deslocamo-nos recentemente à África do Sul para nos encontrarmos com o Neil Woolridge e os seus filhos e discutir o seu Ford Ranger T1+.

É uma perspectiva importante e emocionante para mim, depois de quase 45 anos no negócio dos ralis, o Dakar sempre despertou o meu interesse.

Mas é uma disciplina que não subestimo, e estou demasiado consciente de que requer anos de experiência e perícia.

Nesse contexto a M-Sport e a NWM têm uma visão partilhada, sentimos que os nossos respectivos equipamentos se complementam de forma a criar um equipamento de ralis sem rival.

O NWM Ranger tem um potencial definido, é construído sobre uma base muito sólida, o Matthew testou o carro durante a nossa visita e gostou muito da sua experiência. É justo dizer que não sou de me afastar de um desafio, é o que adoro no desporto automóvel e não é segredo que temos algum trabalho a fazer para lutar pelo prestigioso Rally Dakar.

Dito isto, estou confiante de que a M-Sport e a NWM têm as ferramentas e o know-how para levar o Ford Ranger T1+ ao topo”.

Segundo Matthew Wilson, Diretor da M-Sport e Piloto de Desenvolvimento: “Não tenho qualquer experiência anterior de condução ou operação de um veículo T1+, mas a primeira impressão foi realmente boa, o que é muito significativo uma vez que temos uma boa base. Sentimos, pela colaboração, que seremos capazes de impulsionar o programa de desenvolvimento do veículo em conjunto com Neil e a sua equipa.

“Fundamentalmente, estamos encorajados com a forte base que o carro é construído e foi óptimo para nós ter uma sensação real de como o carro é.

É o início de uma nova era para a M-Sport, com a qual estamos entusiasmados por aprender e ver o que o nosso conhecimento pode trazer ao ciclo de desenvolvimento”.

Por fim, Neil Woolridge, proprietário do Neil Woolridge Motorsport, paralelamente aos desenvolvimento, não só ganha o know how da M-sport como pode no campeonato sul africano defrontar diretamente a concorrência, fazendo paralelos:

“Este é um momento marcante para a NWM e um momento de orgulho para mim pessoalmente. Sempre admirei Malcolm de longe e a M-Sport é uma estrutura com a qual sempre quis colaborar por uma variedade de razões.

O nosso Ranger T1+ é um veículo com o qual estamos ansiosos por desenvolver e construir uma forte linha de clientes, o que é algo que a M-Sport demonstrou ser capaz de criar e reforçar.

O nosso T1+ Ranger é construído sobre a base fiável e bem testada da nossa anterior geração Ranger e, como tal, coloca o nosso novo veículo num excelente nível de desempenho inicial em comparação com a concorrência. Consequentemente, podemos utilizar o Campeonato Sul Africano de Rally como banco de ensaio do nosso veículo, diretamente face aos nossos concorrentes, o que nos dará a confiança necessária para levar o nosso veículo ao palco mundial.

“Foi óptimo receber o Malcolm e Matthew na nossa sede, assim como oferecer-lhes a oportunidade de testar e ver o Ranger T1+ em ação.

Matthew levantou algumas possibilidades de direção de desenvolvimento interessantes que já sublinharam o significado da perícia que estamos a trazer através desta parceria com a M-Sport”.