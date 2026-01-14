Luta ao segundo no Dakar: sinais dos tempos
A situação vivida por Nani Roma e Carlos Sainz no Dakar 2026 — com uma margem de apenas 57 segundos entre primeiro e segundo com três etapas por disputar — é extraordinariamente rara na história da prova. Na categoria de automóveis, o registo mais próximo de uma margem tão reduzida na fase final da prova ocorreu em 2010, quando Carlos Sainz finalizou o Dakar com apenas 2 minutos e 12 segundos de vantagem sobre o seu colega de equipa Nasser Al‑Attiyah.
Contudo, há vários registos de finais bem equilibrados depois de tantos quilómetros e terra, areia e pedras: por exemplo no ano passado quando Yazeed Al Rajhi bateu Hen Lategan por 3m57, ou os 5m13s de Peterhansel -Loeb em 2017, os 5m38s de Nani Roma-Peterhansel em 2014 ou ainda os 6m21s de Sainz-Attiyah em 2020. Portanto, não é propriamente inédito, mas 57 segundos a três etapas do fim, sim, é uma novidade.
Noutra perspetiva, pela primeira vez desde a vitória alcançada no Chile, a 18 de janeiro de 2014, Nani Roma lidera o Rali Dakar na categoria de automóveis. À entrada para a 10ª etapa, que liga AlUla a Yanbu, o piloto espanhol da Ford mantém uma margem de apenas 57 segundos sobre o seu colega de equipa Carlos Sainz. Nasser Al‑Attiyah é terceiro, a 1 minuto e 10 segundos do comando.
A curiosidade histórica acrescenta um toque especial à luta: em 2014, Al‑Attiyah também ocupava o terceiro lugar provisório, tendo Lucas Cruz — hoje navegador de Sainz — sido então o co‑piloto do catari. Henk Lategan surge em quarto, a 6 minutos e 13 segundos, enquanto Mattias Ekström encerra o top 5, a 11m19s. Cinco pilotos encontram‑se separados por menos de 12 minutos, quando restam quatro etapas para o final da prova. Isto sim, é absolutamente inédito no Dakar
Ford, Dacia e Toyota no centro da batalha
Os principais candidatos ao título da FIA partem esta manhã em intervalos alargados. Carlos Sainz e Nani Roma iniciam a especial às 7h53 e 7h56, respetivamente, seguidos por Henk Lategan (8h08) e Nasser Al‑Attiyah (8h10). Mais atrás, Sébastien Loeb (8h16), Mattias Ekström (8h18) e Mitch Guthrie (8h22) tentarão beneficiar de trilhos já marcados e condições de leitura mais claras.
A Toyota, vencedora da nona etapa com um triplo pódio, volta a colocar três Hilux na dianteira. Toby Price (7h41), vindo do seu primeiro pódio na Ultimate, segue logo atrás de Eryk e Michał Goczał. Brian Baragwanath (7h44), Guillaume de Mévius (7h47) e Cristina Gutiérrez (7h50) completam o grupo de destaque antes da dupla da Ford.
Challenger: Pau Navarro consolida liderança
Na categoria Challenger, Paul Spierings regressou à competição após a sua segunda vitória nesta edição. Contudo, Puck Klaassen e Kees Koolen, ambos ao volante de máquinas G‑Ecko, continuam determinados em recuperar posições no top 10. O catalão Pau Navarro mantém uma margem superior a 40 minutos sobre Yasir Seaidan e parece bem encaminhado para o triunfo. O seu navegador, Jan Rosa, pode conquistar a primeira vitória na categoria depois de ter vencido o Dakar Classic em 2025.
SSV: domínio norte‑americano e presença portuguesa
Entre os SSV, Brock Heger mantém o comando isolado, mas o compatriota Kyle Chaney foi o grande vencedor da nona etapa, ascendendo a segundo a 44 minutos e 8 segundos. João Monteiro continua em destaque para Portugal, ocupando o terceiro lugar da geral, a pouco mais de uma hora do líder. A Can‑Am voltou a impor‑se com “Chaleco” López a vencer a tirada, seguido de Johan Kristoffersson. A marca canadiana colocou três veículos entre os quatro primeiros, prolongando o duelo técnico com a Polaris.
Camiões: Loprais ao ataque, mas Van den Brink controla
Aleš Loprais somou ontem o terceiro triunfo em etapas e saltou para o pódio geral, beneficiando dos problemas mecânicos de Martin Macík, que caiu para sexto a mais de quatro horas e meia da frente. Com consistência exemplar, Mitchel van den Brink mantém a liderança com 35 minutos de vantagem sobre Vaidotas Žala e Paulo Fiúza.
A luta pelo triunfo promete animar‑se nas derradeiras etapas, com o holandês a partir como favorito.
