Luís Portela Morais: “O Dakar está concluído e o nosso principal objetivo foi alcançado” | AutoSport

Luís Portela Morais e David Megre cumpriram o grande objetivo de chegar ao fim da 44ª edição do Rali Dakar. A longa maratona de todo-o-terreno terminou hoje em Jeddah após ter sido disputada a 12ª etapa, cujo setor seletivo era composto por um troço de 163 km cronometrado. O BP Ultimate SSV Team celebrou no final o sétimo lugar da classificação geral SSV, a que ascenderam na nona etapa do Dakar, uma posição que espelha a excelente performance dos portugueses que viram o seu andamento evoluir de dia para dia o que culminou na conquista do 5º lugar na etapa 11, considerada a mais difícil de toda a prova.

Apesar das dificuldades sentidas, inerentes a uma competição como o Rali Dakar, Luís Portela Morais concluiu pela primeira vez na sua carreira de piloto esta competição cumprindo o sonho de terminar a mais dura e difícil corrida de todo-o-terreno do mundo e logo no seu ano de estreia na prova na categoria SSV. Com o resultado alcançado a dupla formada por Luís Portela Morais e David Megre destaca-se ainda por ser a melhor equipa portuguesa neste Rali Dakar.

“O Dakar está concluído e o nosso principal objetivo foi alcançado. Foram umas semanas muito intensas onde estivemos sempre a aprender. Estamos muito contentes e para aumentar ainda mais a nossa satisfação conquistámos um excelente resultado. É muito positivo, sem dúvida, porque fazer o sétimo lugar no Dakar faz de nós a melhor dupla portuguesa de sempre nos SSV o que é motivo de orgulho para nós. Vamos pensar se é possível regressar para o ano, mas para já vamos desfrutar deste momento”, revelou Luís Portela Morais que terminou a última especial do Rali Dakar 2022 na 24ª posição.