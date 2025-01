Luís Portela Morais forçado a abandonar o Dakar: “muito orgulhoso do trabalho que fizemos”

Luís Portela Morais foi forçado a abandonar a 47ª edição Dakar Rally 2025 após detetar um problema mecânico que afetou o G-ECKO de competição durante o decorrer da sétima etapa da corrida. A equipa ainda ponderou em participar na restante competição em Super Rally, no entanto, a continuidade da dupla em prova poderia comprometer ainda mais a mecânica da viatura e, desta forma, inviabilizar a evolução do projeto desportivo nos próximos meses de 2025. Assim, tomou-se a decisão de retirar a equipa da prova, pelo que os pilotos estão já de regresso a Portugal.

“Infelizmente não temos boas notícias, estamos fora do Dakar 2025. O objetivo de chegar ao fim da corrida não foi cumprido. Mas, depois do que nos aconteceu na sétima etapa, era impossível continuar. Tentámos de tudo para nos manter na prova, no entanto, não tivemos outra hipótese”, revelou Luís Portela Morais ontem à noite após a reunião de equipa onde se tomou a difícil decisão final.

A dupla do bp Ultimate Adventure Team figurava na 6ª posição da classificação geral da competitiva categoria Challenger quando se viu obrigada a abandonar a 47ª edição do Rali Dakar. Luís Portela Morais teve um desempenho notável ao longo dos dias em que esteve em prova, tendo demonstrado uma enorme competitividade ao iniciar a competição logo no Top 10 da classificação da categoria e foi evoluindo e conquistando posições sem nunca abandonar a luta pelos primeiros lugares.

“Estou muito orgulhoso do trabalho que fizemos e estou contente com os resultados que alcançámos. Era um Dakar que estava completamente fora dos meus planos, principalmente depois de há sete meses ter sofrido um AVC. Por isso ter conseguido superar o problema de saúde, estar à partida do rali mais duro do mundo e terminar seis etapas da edição mais difícil do Dakar dos últimos anos, só me pode deixar orgulhoso. Nada disto seria possível sem o apoio do David, da minha família e dos meus patrocinadores” contou o piloto.

Apesar a desistência, Luís Portela Morais não esmorece e prepara já o seu regresso às competições nacionais e internacionais: “estamos felizes por termos ultrapassado tantas dificuldades, por termos mostrado um bom andamento e que somos muito competitivos. Agora vamos continuar a trabalhar para que novos projetos possam surgir. Estamos já a pensar no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno e estamos a considerar participar noutras corridas do mundial e preparar o Dakar 2026” explicouLuís Portela Morais.