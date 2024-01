Lucas Moraes: “poupar pneus e o carro é uma das principais estratégias para fazer uma boa corrida” | AutoSport

Após 447km de um dia super competitivo, Lucas Moraes, piloto da Toyota Gazoo Racing venceu a etapa 3, um feito histórico para o automobilismo brasileiro, e dedicou o triunfo à filha de quatro anos.

Desde a estreia do Brasil, em 1988 na lendária aventura no deserto, que este ano tem lugar na Arábia Saudita, nenhum brasileiro tinha conseguido chegar em primeiro lugar entre todos os competidores da classe principal. Moraes disputa a categoria Ultimate, a dos autos, que reúne as equipas oficiais de fábrica e os maiores pilotos da modalidade de todo o mundo.

Em 2023, Moraes já tinha conquistado o primeiro pódio brasileiro no resultado final de uma edição do Dakar, facto que lhe rendeu na atual temporada uma vaga na equipa Toyota Gazoo Racing, oficial da fábrica japonesa e atual ‘campeã’ do Dakar. Na chegada, o brasileiro chorou de emoção. Acometido por uma forte gripe desde o primeiro dia do Dakar, ele também acompanha a evolução do tratamento da filha de quatro anos de idade, internada devido a um quadro de meningite. “No começo, a condição dela nos assustou. Foi difícil, como pai, ficar aqui, mas os médicos disseram que tudo correria bem. Agora ela já está bem melhor e a previsão é de que amanhã já saia do hospital e vá pra casa. É um dia duplamente feliz”, disse Moraes.

Com este o resultado, Lucas e o navegador Armand Monleón subiram do oitavo para o quarto posto na classificação geral da prova, que é liderada pela dupla Yazeed Al-Rajhi (Arábia Saudita)/Timo Gottschalk (Alemanha): “O Dakar é extremamente duro com o carro todo, mas os pneus sofrem demais. E poupar pneus e o carro é uma das principais estratégias para fazer uma boa corrida. Não é fácil – todo mundo parte alguma coisa ou fura pneus. Mas nós conseguimos fazer uma corrida limpa e com boa velocidade em toda a etapa. A navegação do Armand foi perfeita e permitiu que não perdêssemos tempo em nada. Vimos outros competidores perderem a posição porque tiveram pneus furados, ou erraram. Nós, felizmente, conseguimos juntar todas as peças desse quebra-cabeças, o que nos deu esse resultado”, explicou o vencedor da especial.