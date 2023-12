Lucas Moraes: “confiante que sou capaz de manter o ritmo necessário no Dakar” | AutoSport

A prestação de Lucas Moraes no Dakar 2023 foi suficiente para convencer a Toyota a promovê-lo a piloto oficial Gazoo Racing, mas agora o piloto brasileiro tem um peso nos ombros que não tinha o ano passado. A forma como vai lidar com isso e a pressão (ou não pressão) que a Toyota lhe vai colocar pode fazer toda a diferença.

No ano passado, antes de ter efetivamente corrido o Dakar, muitos “especialistas” consideraram que poderia fazer uma boa prova, como ficou provado nas pistas, e pelo resultado. Não menos importante, a Red Bull, com quem tinha acabado de assinar um cobiçado contrato de patrocínio. A razão: os seus resultados impressionantes “em casa”, na América do Sul. Estes incluíram vencer duas vezes a Mitsubishi Cup, a maior competição de monomarca da América do Sul, o campeonato brasileiro três vezes e a corrida mais difícil da América do Sul, o Rally dos Sertões duas vezes, primeiro em 2019 e depois em 2022 com a Toyota Overdrive. As corridas de ‘aquecimento’ para o Dakar de 2023 no estrangeiro, como a Baja Aragon, onde terminou em terceiro lugar atrás de Al Attiyah e Al-Rajhi, ou a Baja do Dubai, não contribuíram para diminuir o entusiasmo. Mas mesmo o seu mais fervoroso apoiante teria sido difícil de prever que, no seu primeiro Dakar, Lucas e o copiloto Timo Gottschalk terminariam no pódio logo atrás de pilotos como Nasser e Sebastien Loeb e à frente de uma série de outros pilotos muito mais experientes e condecorados. Para o Dakar de 2024, Lucas fará equipa com o experiente ex-piloto de motociclismo Armand Monleon, que no ano passado navegou para Jakub Przygonski a bordo do novo Mini: “O meu Dakar 2023 foi realmente inacreditável, sendo um novato no meio de todas aquelas lendas. Adotámos uma boa estratégia e um bom ritmo desde o início, sem correr demasiados riscos, e valeu a pena. Desde então, tenho treinado muito no Brasil e competido em todas as provas nacionais que temos no país, correndo num SSV. E depois fui para a Baja Aragon, onde terminámos em segundo lugar, tendo vencido o primeiro dia com o Toyota Overdrive.

Para ser honesto, não tinha a certeza, até agosto, se voltaria ao Dakar e, depois de Sertões, as coisas começaram a andar com a equipa Toyota Gazoo e a Red Bull. É ótimo ter o Armand como meu copiloto e estamos a dar-nos bem. O ano passado, com o Timo, foi realmente fantástico, mas é claro que ele teve de seguir em frente com o Yazeed. Obviamente que sabemos o quão difícil é o Dakar, por isso temos de manter os pés bem assentes na terra, mas seria fantástico terminar entre os 10 ou 5 primeiros. Estamos ansiosos por isso.

A verdade é que o Dakar 2023 foi uma experiência incrível para mim. Terminar no pódio na minha primeira tentativa foi simplesmente incrível e, embora tivesse sido bom manter o segundo lugar, fiquei em êxtase com o terceiro. Mais importante ainda, dá-me a confiança de que sou capaz de manter o ritmo necessário durante todo o rali e espero competir fortemente no Dakar 2024. Ao mesmo tempo, aprendi muito com as minhas várias atividades de corrida este ano, e estou ansioso para expandir isso como parte da equipe W2RC da TGR para 2024.”