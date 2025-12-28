Lucas Moraes com a Dacia no Dakar: “ser competitivos desde o 1º dia e lutar pelo topo”

Campeão mundial de rally raid alia-se a Loeb e Al Attiyah na categoria Ultimate

Lucas Moraes, campeão mundial de rally raid FIA em 2025, trocou a Toyota pelos Dacia Sandriders para o Dakar 2026, e está agora ao lado de Sébastien Loeb, Nasser Al Attiyah e Cristina Gutiérrez. O piloto brasileiro, de 36 anos, fará dupla com o navegador alemão Dennis Zenz na categoria Ultimate, representando um reforço de peso para o projeto da Dacia, que chega à grande maratona com três dos favoritos a vencer a prova. .

Trajetória de Moraes: do pódio de estreia ao título mundial

Moraes estreou-se no Dakar em 2023 depois de resultados impressionantes nas provas da América do Sul, culminando num pódio absoluto, atrás de Nasser Al Attiyah e Sébastien Loeb. Em 2024, manteve-se na luta pelo pódio até ao penúltimo dia, quando um problema de suspensão o impediu de concretizar o resultado.

Nessa altura, enfrentou ainda um incêndio que destruiu o carro na segunda ronda do W2RC, mas terminou em terceiro lugar geral. Em 2025, confirmou consistência com vários pódios e vitórias de etapa, conquistando o título mundial FIA com o navegador Armand Monleon — 34 anos após o último dos três títulos de Fórmula 1 de Ayrton Senna, figura de inspiração para o brasileiro.

Dennis Zenz: do karting aos rally raid de elite

Dennis Zenz, de 28 anos, provém de uma família de adeptos do automobilismo e iniciou-se no karting aos sete anos. Aos 13, experimentou o papel de navegador e optou por essa via. Competiu durante 15 anos nos campeonatos alemão e europeu de rally. Em 2020, encontrou Seth Quintero no aeroporto rumo ao Rali da Andaluzia, onde ambos se estrearam em rally raids. Juntos, disputaram cinco épocas consecutivas, com múltiplas vitórias de etapa e o título W2RC T3 em 2023. Após separação em 2025, Zenz junta-se aos Dacia Sandriders.

Transição para o Dacia Sandrider: testes iniciais positivos

A dupla realizou os primeiros testes com o Dacia Sandrider, veículo desenhado com contributos de Loeb, Al Attiyah e Gutiérrez. Moraes descreveu as sessões como “incríveis”, elogiando as características do carro e o trabalho conjunto com os engenheiros. Zenz destacou a sensação de “estar em casa” desde o primeiro quilómetro, sublinhando a ambição coletiva da equipa e a engenharia de topo.

Ambições para 2026: competitividade desde o primeiro dia

Moraes traçou objectivos claros: “Ser competitivos desde o primeiro dia e lutar pelo top. O Dakar é uma prova longa, onde consistência, trabalho de equipa e estratégia contam tanto como velocidade pura.”

O brasileiro enfatizou a construção do projecto: “Para o nosso primeiro Dakar juntos, uma corrida limpa e forte, que mostre que a Dacia pertence às equipas de fábrica de topo, seria um passo enorme. Depois de provar o pódio, queremos voltar lá.” Sobre Zenz, elogiou o profissionalismo e calma do alemão: “Espero construirmos uma parceria forte dentro e fora do carro, essencial para resultados.”

Zenz valorizou a dedicação de Moraes e o ambiente da equipa: “Com a Dacia, temos um pacote forte para desempenharmos ao máximo. Todos dão 110%, e a atmosfera é fantástica.”

O navegador destacou a sintonia com Moraes: “Temos atitude de trabalho semelhante, falamos direto e honesto.

O Sandrider impressionou desde o início — sente-se o input dos campeões e a engenharia de elite.”

O objectivo é inequívoco: “Uma vitória para a Dacia. Ficar limpos todos os dias, acertar na navegação e cuidar do carro. Se tudo alinhar, temos carro para ganhar.”