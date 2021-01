Lourenço Rosa: “O Dakar é uma aventura que temos de encarar com imenso respeito”

A etapa de hoje era tida como uma das mais complicadas e logo desde o arranque isso acabou por se verificar. Lourenço Rosa e Joaquim Dias não estiveram isentos de problemas mas o resultado final salda-se por positivo, com a equipa a subir posições na tabela de classificação.

Lourenço Rosa explica a estratégia para esta quinta etapa do Dakar: “Uma etapa muito difícil no início, com dificuldade em definir uma rota ideal, havia muitos carros perdidos e a circular ás voltas e acabamos por também perder ali algum tempo. Quando finalmente saímos e encontramos o trajeto ideal, a partir daí foi sempre a rolar. Hoje não tivemos furos, também porque tivemos cuidados adicionais numa etapa que se previa complicada, e muito longa. Ainda parámos para ajudar a equipa brasileira do Reinaldo Varela que furou várias vezes, cedemos-lhe um dos nossos pneus, e de resto correu bem com o carro a colaborar. Fomos até ao fim, chegamos já sem luz do dia o que não foi muito agradável. Uma etapa com muitas mudanças de direção, esforço adicional para nós, mas estamos cá e o objetivo de chegar ao fim já está mais perto, com mais um dia cumprido.

O Dakar é uma aventura que temos de encarar com imenso respeito. É a primeira vez que participamos e temos apenas o objetivo de terminar, na melhor posição possível. Quando sentimos segurança arriscamos mais um pouco, e estamos a aprender a gerir o nosso andamento a cada dia que passa”

Amanhã, sexta-feira decorre a sexta etapa do Dakar Rally, com mais uma maratona de 448 quilómetros competitivos acrescida de 170 de ligação, com partida em Al-Qaisumah e rumando até Ha’il. Quanto ao traçado, será um dos mais “suaves” em termos de obstáculos, pois é maioritariamente dominado por dunas de todas as cores e feitios colocando à prova a capacidade das equipas as transporem da forma mais rápida e eficaz.