Lionel e Lucie Baud: “No Dakar somos piloto e copiloto, não pai e filha…”
Dupla francesa pai e filha regressa ao Dakar 2026 com Mini HVO após vitória conjunta em 2025
Lionel Baud e a sua filha Lucie regressam ao Dakar 2026 pela terceira edição consecutiva juntos, representando uma rara parceria familiar nos rally raids mundiais. O empresário, piloto de ralis há mais de 30 anos, e Lucie, navegadora desde 2014, conquistaram a primeira vitória conjunta em 2025 no Rali de Marrocos, consolidando uma relação profissional que transcende os vínculos sanguíneos.
Lionel Baud: 30 anos de ralis e sete Dakar
Lionel Baud, chefe de empresa com 600 colaboradores na Baud Industries, iniciou-se no ralis aos 17 anos como navegador. Venceu por duas vezes a fórmula de promoção Peugeot e foi semi-profissional da marca, conquistando o Campeonato de França em 1997 (categoria dois litros).
Registou duas participações notáveis em 2013: 11º ‘scratch’ no Rali da Alsácia e 18º em Monte Carlo. Em 2019, foi coroado Campeão de França de pisos de Terra.
O seu primeiro Dakar ocorreu em 2016, terminando em abandono nas pistas bolivianas. Regressou em 2021 com um Zéphyr, seguindo-se 2022 num Peugeot 3008 DKR (48º lugar após problemas mecânicos iniciais). Em 2023, com Hilux Overdrive e Rémi Boulanger, abandonou a dois dias da meta.
O “Yoyo”, como é conhecido, compete agora com a filha.
Lucie Baud: de copiloto amadora a parceira de elite
Lucie Baud obteve a primeira licença de ralis em 2014, aos 16 anos, com o pai ao volante. Estreou-se imediatamente na Ronde du Jura, revelando talento natural na navegação: “O meu pai viu que era dotada para isso — em ditar notas, no ritmo, na entonação,” recorda. Conquistou o Campeonato de França em Terra em 2019 com Lionel ao volante, repetindo o feito em 2022 e 2023.
Após o Abu Dhabi Desert Challenge no início de 2023, o pai anunciou-lhe: “Ganhaste o teu lugar para o Dakar”. A estreia chegou em 2023.
Dakar 2025: confirmação de progresso
Lucie destaca o Dakar 2025 como “o melhor do binómio, com um belo resultado final (16º do W2RC, 21º da geral) que confirma o nosso progresso”. A dupla realizou a primeira vitória conjunta no Rali de Marrocos em 2025, consolidando a efetividade da parceria.
Mini HVO: sustentabilidade com 80% redução de emissões
Para 2026, o carro da dupla utiliza HVO (óleo vegetal derivado de óleos alimentares reciclados), permitindo redução de 80% nas emissões de CO2 comparado a combustíveis convencionais. A escolha reflete o compromisso ambiental mantido entre 2025 e 2026.
Coaching com Édouard Boulanger: gestão emocional
Desde há dois anos, Lionel e Lucie recebem acompanhamento de Édouard Boulanger através da sua empresa de coaching, focando particularmente na gestão das emoções durante as provas.
Ambições 2026: consolidação e melhoria
Lionel resumiu os objetivos: “Aplicar bem tudo o que aprendemos e trabalhamos. A ambição é fazer melhor que em 2025. Mesmo sendo pai e filha com a Lucie, na viatura somos piloto e copiloto. Este ano treinamos bastante em X-raid ao nível mecânico. O nosso feito em 2025 foi a primeira vitória conjunta à frente da Vitse no Marrocos. Os papéis estão bem definidos, permitindo perder o menos tempo possível. Talvez não tenhamos o carro mais potente, mas tem muito binário e é muito fiável.”
Lucie estabeleceu meta semelhante: “O objectivo é fazer tão bem ou melhor que em 2025. Com três anos em rally raids, sinto-me muito mais confortável em todas as situações. Dediquei-me a compreender melhor como funciona o deserto e a viatura — isso foi trabalhado na X-raid. Vamos ao Dakar com o meu pai para viver uma aventura humana ao lado de uma equipa formidável. Concluindo, há que ser muito humilde perante o deserto.”
Dinâmica familiar: profissionalismo em pista
A dupla sublinha que, independentemente da relação familiar, a dinâmica em pista é puramente profissional. Papéis bem definidos, comunicação eficiente e objetivos partilhados definem a operação conjunta que, em 2025, provou capacidade de vitória em provas de grandes investidas.
AutoSport TV A Sala de Operações da Red Bull Racing na F1: o centro nevrálgico em Milton Keynes22 Dezembro 2025 08:19
