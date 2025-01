Land Rover Defender no Dakar em 2026

A Land Rover, com o Defender, irá competir com uma equipa de fábrica no Rali Dakar como parte de uma participação em ‘full time’ no Campeonato Mundial de Rali Raids a partir de 2026.

A inscrição será feita na categoria Stock do Mundial de Todo-o-Terreno, que se refere a veículos 4×4 que são próximos dos modelos de série. Esta categoria é a herdeira do T2, e tem como objetivo promover veículos mais próximos dos que são comercializados ao público em geral. Neste Dakar, teve apenas 2 veículos inscritos. A categoria Stock representa uma tentativa de tornar o Dakar mais acessível e relevante para veículos de produção, ao mesmo tempo que incentiva o desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis para uso em condições extremas como são os ralis de TT.

A Defender – a marca britânica de luxo para aventuras – vai competir com uma equipa oficial como parte de uma campanha de três anos no Campeonato do Mundo de Rali Raids (W2RC), com início em 2026. A Defender terá uma participação de dois veículos em todas as cinco etapas do W2RC, com uma participação de três carros no evento principal do campeonato, o Rali Dakar. Competirá na categoria Stock – para veículos de produção – que, a partir de 2026, obedecerá a regulamentos novos e fortemente revistos, tornando-a a plataforma perfeita para demonstrar a extrema capacidade e durabilidade dos automóveis.

De 2026 a 2028, os veículos Defender irão competir na categoria Stock da FIA – para veículos de produção – no Rali Dakar e no W2RC depois da atualização dos novos regulamentos desportivos e técnicos que a visam tornar significativamente mais competitiva.

O Defender está a ser desenvolvido e esse desenvolvimento culminará num evento de teste competitivo durante o outono de 2025, seguido do lançamento de uma equipa completa antes do Dakar 2026.

Para Mark Cameron, Diretor Geral do Defender: “Já chamei ao Dakar o Evereste do desporto automóvel. Será uma aventura incrível, tanto do ponto de vista humano como da engenharia, e a equipa já está a trabalhar arduamente para desenvolver o Defender no âmbito das novas regras ‘Stock’ FIA W2RC para 2026, que tornarão a categoria mais competitiva. Nós, juntamente com a FIA, a ASO e outros fabricantes, ajudámos a moldar estes novos regulamentos, que representam um novo e excitante capítulo para o Dakar, o W2RC e o Rally Raid em geral.

Estou ansioso por vos dar mais notícias em breve sobre o nosso Defender com especificações de competição para o Rally Raid que está a ser desenvolvido”, disse.