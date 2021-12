Dakar: ‘Kuba’ Przygonski pode ser o grande ‘outsider’ na luta pela vitória | AutoSport

Jakub ‘Kuba’ Przygonski tem grande potencial de ser a grande surpresa do Dakar e a explicação é muito simples: vai participar com um Mini Buggy T1, carro semelhante aos que venceram as duas últimas edições do Dakar. Tendo em conta que as equipas principais, Toyota, BRX, Audi, vão todas com os novos T1+, que sendo novos podem ter problemas de ‘juventude’ e o polaco pode aproveitar isso. Talvez não um triunfo, mas pelo menos uma excelente posição à geral, que só pode ser um pódio visto que já tem dois quartos lugares.

O polaco emergiu como um dos principais concorrentes nos carros nos últimos anos, tendo feito com sucesso a transição de duas rodas para as quatro.

Quarto no Dakar 2021 atrás de Peterhansel, Al-Attiyah e Sainz, que partilharam os últimos sete triunfos, Kuba está agora à caça do seu primeiro pódio no rali mais difícil do mundo.

Pelo terceiro ano consecutivo, Kuba é acompanhado pelo experiente navegador alemão Timo Gottschalk, que ‘guiou’ Al-Attiyah à sua primeira vitória no Dakar em 2011: “Ninguém sabe realmente como será a nova classe T1+, por isso no final decidimos ir com um carro que sabemos que funciona bem, um carro que já ganhou o Dakar. Para mim e para o meu patrocinador é realmente importante ter um carro de confiança, para ter uma boa oportunidade de terminar o rally. O carro é realmente bom, embora não estejamos super felizes porque os regulamentos mudaram, e vamos ter um limitador mais pequeno. No Mini Buggy isso significa um pouco menos de potência, mas esperamos que não seja tão mau assim.

Eu diria que ficámos satisfeitos com o quarto lugar no Dakar 2021, e agora vamos dar o nosso melhor, e veremos como corre”.