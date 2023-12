Krzysztof Hołowczyc: depois do pódio de 2015, o regresso ao Dakar | AutoSport

Krzysztof Hołowczyc, desde 2015, quando terminou em terceiro, ainda na América do Sul, que não disputava o Dakar. Regressa, e traz a seu lado Lukasz Kurzeja, antigo navegador do polaco quando corria no WRC. Vão correr com o Mini JCW Rally Plus da X-raid.

Hołowczyc regressa nove anos depois da sua última participação, isto depois de ter suspendido a sua participação no Dakar por motivos de saúde. Agora, aos 61 anos, ainda sabe como carregar no pedal do lado direito, como demonstra o seu recente título da Taça Europeia de Todo-o-Terreno.

O seu 11º Dakar é também o primeiro na Arábia Saudita, depois de ter experimentado as dunas africanas de 2005 a 2007 e depois as pistas sul-americanas de 2009 a 2015. As expectativas são elevadas para Krzysztof, que tem desafiado frequentemente os melhores pilotos do Dakar em várias Bajas desde 2021.

Premiado com o estatuto de Lenda, terá à sua direita o recém-chegado Lukasz Kurzeja. Reconhecido como um dos melhores co-pilotos polacos da história, demorou muito tempo a decidir fazer o Dakar. Habituado ao WRC, admite que, no início, pensava que o rali era ‘lento’ antes de participar nas Bajas… e de se aperceber que o rally-raid também é muito rápido!

“É bom estar de volta depois de alguns anos a ver carros a subir dunas na televisão! O rally-raid continua a ser o meu mundo, a minha vida. Ganhei algumas corridas desde a última vez que participei, nomeadamente a Baja Polónia, por isso continuo a ser competitivo. Terminei em terceiro no Dakar de 2015, mas sabe como é: o melhor degrau do pódio é sempre o mais alto! Sou um concorrente e a minha ambição é estar no topo, mas também compreendo que não temos necessariamente os meios ou a experiência necessários.

Vamos fazer o nosso melhor com o Lukasz. O Dakar é novo para ele, mas já ganhámos muitas corridas juntos. Ele é um bom copiloto e navegador. Recentemente, ajudou-nos a ganhar a Baja Troia Türkiye porque foi o único a encontrar o caminho certo! Ele é forte e um tipo do Dakar, e eu acredito em nós”, disse Krzysztof Hołowczyc.

Para Lukasz Kurzeja: “Este é o meu primeiro Dakar, mas comecei a correr com o Krzysztof há mais de 20 anos no WRC. No início, não queria fazer um raid de rali. Disse que era para pessoas idosas e que era demasiado lento. Em 2015, ele pediu-me para experimentar a Baja Polónia. Ganhámo-la e eu disse: “OK, não é assim tão fácil e é rápido”, por isso começámos a fazer ralis todo o terreno. Houve etapas na Baja Aragón de 2021 em que fomos mais rápidos do que o Loeb e o Al Attiyah. Foi aí que comecei a pensar em fazer o Dakar, apesar de, como fã de desportos motorizados, sempre o ter visto.

Quando se corre em todo-o-terreno, só se tem um sonho: fazer o Dakar, a maior prova! Fiz um treino de navegação no Rallye du Maroc, que correu bem. O nosso carro pode não ser tão competitivo como os outros, mas o nosso objetivo será ser inteligente, não forçar os limites e evitar problemas mecânicos.”