Kris Meeke estreia-se no Dakar

Kris Meeke vai estrear-se no Dakar, onde vai guiar um Zypher T3 (SSV) preparado pela PH Sport. Vai ter a seu lado o experiente navegador holandês Wouter Rosegaar. Depois de cinco triunfos no WRC com a Citroën, e da sua curta passagem pela Toyota em 2019, Meeke vai mudar de ares e dedicar-se ao TT. De referir que Rosegaar compete no Dakar desde 2006, tendo como melhor resultado um quarto lugar ao lado de Erik van Loon num MINI ALL4 Racing da X-Raid em 2015, isto depois de ter terminado 11 Dakar em 12 tentativas.