Kenjiro Shinozuka: morreu uma lenda dos ralis do Japão | AutoSport

Kenjiro Shinozuka morreu hoje na sequência de uma longa luta contra o cancro. Foi um bom piloto de ralis japonês, que marcou a sua época, principalmente como piloto oficial da Mitsubishi Motors, e venceu duas provas do WRC, os Ralis da Costa do Marfim de 1991 e 1992 bem como o Dakar de 1997, ainda e sempre com a Mitsubishi.

A sua carreira iniciou-se em 1967 e seus maiores sucessos – naturalmente – foram todos de Mitsubishi. Ao volante do Galant VR-4, conquistou o Campeonato de Rally da Ásia-Pacífico em 1988 e venceu consecutivamente o Rallye Côte d’Ivoire Bandama (atual Costa do Marfim) em 1991 e 1992, tornando-se o primeiro japonês a vencer uma prova do Campeonato Mundial de Rally (WRC). Shinozuka também brilhou no Rally Dakar, onde se sagrou como o primeiro piloto japonês a vencer a prova, a bordo de um Mitsubishi Pajero, na foto. Após deixar a Mitsubishi em 2002, Shinozuka continuou a competir com a ‘vizinha’ Nissan. No Dakar de 2003, sofreu um grave acidente com a sua Nissan ao capotar após uma duna, ficou em coma e teve ferimentos faciais sérios.

Em 2006, Shinozuka anunciou que seria sua última participação no Dakar: “a minha decisão está tomada: é o meu último Dakar. Mas ainda espero divertir-me uma última vez atrás do volante. Vencer? Não, esse não é meu objetivo. Depois disso, ainda não sei o que farei, mas sei que precisamos de novos talentos no Japão. Olhem para os nossos pilotos, todos têm sessenta anos ou mais, como Asaga san ou Sugawara san… Então, posso ajudar a encontrar novos pilotos para o futuro”.

No entanto, voltou para o Dakar de 2007, novamente numa Nissan, e terminou em 59º lugar entre 109 carros que completaram a prova. Kenjiro Shinozuka faleceu em 18 de março de 2024, aos 75 anos, após uma batalha contra o cancro.