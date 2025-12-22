Juan Cruz Yacopini: sinais encorajadores, mas ‘quadro’ é “delicado e grave”…
De acordo com as mais recentes informações, o quadro clínico do piloto argentino Juan Cruz Yacopini apresenta neste momento um misto de preocupação e esperança. Há evolução no seu estado de saúde, o último boletim médico divulgado pela Clínica de Cuyo, em Mendoza, indica “sinais encorajadores”.
Após a redução da sedação, Juan Cruz recuperou a lucidez e está a responder a estímulos. O piloto já consegue respirar por meios próprios, tendo sido retirada a assistência respiratória progressivamente, mas apesar destes avanços significativos, o seu estado ainda é considerado delicado e grave.
Os médicos mantêm uma vigilância rigorosa sobre a lesão nas vértebras cervicais (C1 e C2), que é uma zona extremamente sensível.
A equipa oficial Toyota Gazoo Racing South Africa (TGRSA), como já referimos, emitiu um comunicado oficial confirmando que Juan Cruz Yacopini não participará no Rali Dakar 2026, que começa a 3 de janeiro na Arábia Saudita, pois agora a prioridade absoluta agora é a sua recuperação física sendo que o acidente aconteceu apenas dois dias antes da sua viagem programada para o Médio Oriente.
Relembrando o acidente, este teve lugar na sexta-feira, 19 de dezembro, no dique El Carrizal, em Mendoza. O piloto mergulhou de um barco numa zona de pouca profundidade e bateu com a cabeça no fundo. Sofreu um traumatismo craniano grave e um choque medular. Durante o transporte para o hospital, chegou a sofrer uma paragem cardiorrespiratória, mas foi reanimado e estabilizado.
Yacopini tinha acabado de se sagrar Campeão do Mundo de Bajas da FIA e era a grande esperança argentina na categoria principal de carros (Ultimate) para o próximo Dakar.
