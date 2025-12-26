Juan Cruz Yacopini: médico confirmam ausência de lesões cerebrais

O piloto argentino Juan Cruz Yacopini continua internado na unidade de cuidados intensivos da Clínica de Cuyo, na província de Mendoza, após o grave acidente sofrido no Dique El Carrizal. O mais recente boletim médico trouxe um dado considerado decisivo pela equipa de saúde: o piloto não apresenta danos cerebrais, o que é um sinal muito encorajador dentro de um quadro clínico que ainda é descrito como delicado.

Estado de saúde e evolução clínica

Segundo os médicos, o principal foco de atenção está nas lesões cervicais e no comprometimento da medula espinal, associados a um choque medular provocado pelo impacto sofrido durante o acidente. Yacopini permanece sob vigilância permanente, com acompanhamento intensivo e multidisciplinar.

Nas últimas horas, foram registadas respostas positivas a determinados estímulos, incluindo a capacidade de respirar de forma espontânea durante curtos períodos sem ventilação mecânica. Embora estes sinais sejam considerados animadores, os especialistas sublinham que a evolução dependerá da resposta do organismo nos próximos dias, sendo este um momento decisivo para avaliar o alcance das lesões e o potencial de recuperação.

As circunstâncias do acidente

O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira passada, quando Yacopini saltou de uma lancha para uma zona de pouca profundidade, sofrendo um traumatismo de elevada gravidade. Durante o transporte para o hospital, o piloto entrou em paragem cardiorrespiratória e teve de ser reanimado com manobras de suporte básico de vida, tendo sido estabilizado antes da admissão na unidade de cuidados intensivos.

Os profissionais da Clínica de Cuyo irão continuar a monitorizar o estado neurológico e cardiorrespiratório de Juan Cruz Yacopini, enquanto o tratamento decorre de forma intensiva. As próximas horas serão fundamentais para determinar a extensão definitiva das lesões medulares e estabelecer um plano de reabilitação adequado.