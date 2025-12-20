Juan Cruz Yacopini em estado grave após acidente na Argentina

O piloto argentino Juan Cruz Yacopini, recentemente sagrado campeão mundial da Taça de Bajas da FIA, encontra-se internado em estado grave na sequência de um acidente sofrido na sexta-feira, dia 19 de dezembro, na barragem de El Carrizal, na província de Mendoza.

​

De acordo com as primeiras informações, o piloto de 26 anos encontrava-se num momento de lazer com amigos quando, ao mergulhar de um barco para a água, embateu violentamente com a cabeça numa zona de pouca profundidade. O impacto ter-lhe-á provocado uma paragem cardiorrespiratória. Yacopini foi reanimado e estabilizado ainda no local antes de ser transportado de urgência para a Clínica de Cuyo, onde permanece nos cuidados intensivos com prognóstico reservado.

​

Uma época de consagração interrompida

O acidente ocorre num momento de apogeu na carreira do jovem piloto de Mendoza. Juan Cruz Yacopini tinha acabado de fechar uma boa temporada de 2025, conquistando o título mundial na Taça de Bajas da FIA na categoria Ultimate, ao volante de uma Toyota Hilux, navegado pelo espanhol Dani Oliveras.

​

O seu desempenho consistente ao longo do ano valeu-lhe a confirmação, há poucos dias, como piloto oficial da Toyota Gazoo Racing South Africa (TGRSA) para o Rali Dakar 2026. A integração na equipa de fábrica da Toyota representava o passo mais importante do seu percurso desportivo, colocando-o no restrito lote de favoritos e permitindo-lhe alinhar com a mais recente evolução da Hilux T1+ na prova que arranca já no próximo dia 3 de janeiro na Arábia Saudita.

​

A comunidade do desporto motorizado, tanto na Argentina como a nível internacional, acompanha agora com apreensão a evolução do estado de saúde do piloto, numa altura em que a sua presença na partida do Dakar parece seriamente comprometida.