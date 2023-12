Juan Cruz Yacopini: depois do pódio no W2RC 2023 “terminar o Dakar o mais alto possível” | AutoSport

Juan Cruz Yacopini é um jovem piloto que continua a crescer no Dakar. Representa a Toyota Argentina, foi sétimo no ano passado, tinha sido 20º em 2022 depois de ter abandonado na estreia, em 2021. Está a tornar-se num dos bons pilotos do Dakar, e concluiu recentemente a melhor época da sua carreira, terminando em terceiro no Mundial de TT, W2RC, navegado pelo catalão Dani Oliveras Carreras.

Juan Cruz reconhece que o seu sétimo lugar no Dakar 2023 foi um grande impulso para um ano de sucesso, mas acrescenta que a chave foi a consistência, terminar as corridas, cometer poucos erros e ter Dani como seu navegador.

O nativo de Mendoza – que vem de uma família ligada ao automobilismo – competiu em 2021 e 2022 navegado por seu pai Alejandro, que havia sido piloto nos nove Dakar. Juan Cruz começou a competir em 2018 no CaNav e venceu a categoria T1.1 em 2019. Em fevereiro de 2020, venceu com o seu pai a primeira edição do SARR. Essa vitória e o apoio da Toyota Argentina deram-lhe a motivação para chegar à rampa de partida em Jeddah. Durante o rali, um acidente com um camião na terceira etapa obrigou-os a abandonar, mas continuaram na categoria Experience. No regresso a casa, competiram no SARR 2021 e voltaram a vencer na categoria de automóveis. A nível internacional, no Rali do Cazaquistão, sofreram um acidente e retiraram-se. O Rali de Marrocos ofereceu-lhes a vingança com um lugar entre os dez primeiros. Em 2022 venceram o SARR na categoria Autos T1.1 pelo terceiro ano consecutivo e, para além de participarem no Dakar e em Marrocos, Juan Cruz também competiu na Baja Aragon e na Baja Itália. Em 2023, para além da sua participação no W2RC, competiu na Taça do Mundo de Cross Country Bajas, uma disciplina que lhe permite ganhar velocidade e experiência em novos terrenos. Este será o 10º Dakar de Dani Oliveras Carreras.

O catalão diz que os anos passaram muito depressa, depois de cinco anos a correr em motos e a preparar-se para a sua quinta participação em carros. Dani olha para trás e exclama: “Quem diria, há 11 anos, que eu teria alcançado todos estes resultados! Gosto muito deste desporto. Gosto de fazer as coisas bem feitas e estou muito motivado. Nem nos meus sonhos mais loucos poderia ter sonhado com todos estes resultados.” Juan Cruz e Dani, a bordo da Hilux T1+ Overdrive, chegam a este Dakar com uma grande experiência e uma relação simbiótica. O seu objetivo é terminar o mais alto possível.

Para Juan Cruz Yacopini: “em termos de resultados, posições e como me senti em competição, o Dakar 2023 foi o início do melhor ano da minha carreira. Ficamos frustrados no Rali de Marrocos de 2022, onde tivemos um grande acidente na nossa estreia em T1+ V6 com o Dani como copiloto.

Por isso, foi um desafio correr com o carro reparado. Tive um Dakar muito agradável, com apenas um problema mecânico em duas semanas. A comunicação com o Dani foi excelente e, sem dúvida, ele melhorou corrida a corrida e ganhou confiança”.

“Penso que o Dakar foi o catalisador de um bom ano, mas a chave foi trabalhar arduamente para terminar cada rali, divertir-me, aprender pouco a pouco e ganhar experiência. Essa consistência colocou-me numa boa posição no campeonato. Em Abu Dhabi, um rali só de dunas, fui 3º nos carros e 4º na geral.

Em Sonora, tinha acabado de perder um amigo (Juan Zunino, que morreu durante o reconhecimento para a Baja 500). As primeiras etapas foram incrivelmente rápidas e tive dificuldade em acompanhar o ritmo.

O Desafio Ruta 40 foi uma ótima corrida. Consegui a minha primeira vitória numa etapa, com a minha família e amigos, num dia que nunca esquecerei. Foi espetacular. Em Marrocos, estávamos em P3, mas tivemos um problema e acabámos em P4.”

“Como é que cheguei ao Dakar? Depois de ter recarregado as baterias, treinei muito bem fisicamente. A Hilux é a mesma, com algumas melhorias na suspensão. Todos os concorrentes pediram um Dakar mais radical e espero que assim seja. Terei mais experiência. Temos de terminar o rali o mais alto possível”.

FOTO A.S.O_DPPI_J.Delfosse