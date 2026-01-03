Juan Cruz Yacopini: cirurgia bem-sucedida, mas recuperação incerta

Juan Cruz Yacopini, jovem piloto argentino de 26 anos, colega de equipa na Toyota SVR, permanece em estado crítico, internado nos cuidados intensivos, ainda com prognóstico reservado na sequência do acidente que sofreu.

Yacopini foi submetido com sucesso a uma intervenção cirúrgica após sofrer um grave acidente enquanto passava férias com amigos na zona de El Carrizal, em Mendoza. O desportista, piloto de rally raids, continua internado na Clínica de Cuyo, em terapia intensiva e com prognóstico reservado.

De acordo com o mais recente boletim médico, a operação teve como objetivo estabilizar as vértebras cervicais e imobilizar o pescoço para proteger a medula espinal, afetada pelo impacto quando o piloto mergulhou de cabeça e atingiu o fundo do lago. Apesar de o procedimento ter decorrido sem complicações, Yacopini mantém-se consciente mas com respiração assistida, exigindo monitorização permanente.

Fontes médicas sublinham que os próximos dias serão decisivos para avaliar a evolução neurológica do piloto e definir os passos seguintes na recuperação.

Desde o acidente, amigos, familiares e admiradores de Juan Cruz Yacopini têm-se mobilizado para demonstrar o seu apoio. Na véspera de Natal, centenas de pessoas reuniram-se na esplanada jesuíta, em frente à Clínica de Cuyo, para participar numa missa pela sua recuperação, num gesto que juntou fãs do automobilismo e membros da comunidade local. As mensagens de solidariedade multiplicam-se nas redes sociais, onde equipas e pilotos de ralis de vários países expressaram votos de força e coragem ao jovem mendocino e à sua família. O Dakar, prova que o jovem devia estar à partida, arranca hoje. Neste momento, a sua maratona é a recuperação total, é isso que lhe desejamos.