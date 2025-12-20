Jourdan Serderidis estreia-se no Rali Dakar aos 61 anos

Jourdan Serderidis – que irá ter Gregoire Munster ao seu lado – vai cumprir em 2026 a sua primeira participação no Rali Dakar, aos 61 anos, após uma carreira construída sobretudo em ralis e com presença regular em provas do WRC.​

Empresário de sucesso e fundador da Arhs Developments, descobriu os ralis em 2012, após um encontro casual com Sébastien Loeb num lago gelado na Suécia, durante uma ação de team building da empresa. A partir daí iniciou-se nos Rally2, optando desde logo por máquinas modernas e competitivas em vez de históricos, e foi acumulando experiência em diversas provas internacionais.​

Com o objetivo de chegar ao Dakar, o grego centrou em 2025 a sua atividade nos rally‑raid, adaptando-se às exigências desta disciplina ao volante de um Ford Raptor. Instalado na Bélgica, participou na Baja Espanha e em rondas do W2RC em Portugal e Marrocos, tendo concluído recentemente o Rali de Marrocos, que descreve como mais uma etapa importante na preparação para a estreia saudita.​

Programa com a M‑Sport em 2026

Serderidis integrará a estrutura M‑Sport Rallyraid, partilhando a equipa com nomes consagrados como Carlos Sainz, Nani Roma e Mattias Ekström, e terá como navegador o habitual copiloto Frédéric Miclotte. Apesar de encarar o desafio com espírito de descoberta, o veterano sublinha que não vai apenas “para se divertir”, apontando também a resultados consistentes na sua primeira presença na prova.​

O piloto reconhece que a areia será uma das principais dificuldades, dada a sua experiência limitada nesse tipo de terreno, mas lembra o historial de sucesso de vários ex‑pilotos de ralis no Dakar, como Martin Prokop, Yazeed Al‑Rajhi, Sébastien Loeb e Nasser Al‑Attiyah, para justificar a aposta na mudança de disciplina.

Convicto de que “os mais rápidos também vêm dos ralis”, Serderidis assume o Dakar como um objetivo de vida que quer concretizar pelo menos uma vez, depois de já ter experimentado ralis de longa duração como o Safari Kenya histórico.