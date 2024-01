José Marques: “Todos gostaram desta experiência, foi quase como um regressar às origens do Dakar” | AutoSport

Gintas Petrus/José Marques (MD Petrus Racing Team) continuam a sua consistente ascensão na classificação geral. Começaram o Dakar na posição 106, no prólogo e desde aí quase sempre subiram na classificação geral. Só entre a etapa 2 e etapa 3 mantiveram a posição e na 5ª etapa caíram uma posição. 78º 72º 66º 67º e finalmente 49º lugar depois da terrível etapa de 48 horas. Talvez ainda consigam suplantar o 36º posto de 2021, ou o 41º de 2022. Já estão muito melhor do que fizeram o ano passado, 114º. Para José Manuel Marques: “Os últimos dois dias e duas noites, foram passados no Empty Quarter, primeiro em bivouac onde a internet não funcionava, e depois no deserto mais profundo, no meio de dunas gigantescas com centenas de metros de altura, onde não existe mesmo nada, nem sinal GSM.

Foi um descanso, sobretudo na última noite passada debaixo de mil milhões de estrelas, que só no deserto é possível ver. Chegámos mesmo ao fechar do controlo de tempo que nos obrigava a parar para passar a noite, a organização deu-nos uma tenda e um saco cama, 6 litros de água, uma ração de combate e um saco de lenha. Juntamos-nos com outras equipas e motards que iam chegando, montamos as tendas, acendemos as fogueiras e aquecemos umas latas de comida. Foi dos melhores jantares que já tivemos.

Ficámos de volta das fogueiras a contar uns aos outros as histórias e aventuras do dia, até o sono aparecer. Todos com quem falámos, gostaram muito desta experiência e acham que deve ser repetida na próxima edição. Foi quase como um regressar às origens do Dakar, todos os concorrentes sozinhos, por conta própria a ajudarem-se uns aos outros. Regressámos cansados e felizes por termos superado o Empty Quarter, mas muito satisfeitos de o ver pelas costas. Entregámos o carro à assistência no bivouac de Shubaytah e viemos de avião para Riad (800 km). Amanhã é o dia de descanso para os concorrentes mas não para os mecânicos, que já ontem tiveram o dia de descanso deles.