José Marques: “Deserto da península arábica é vasto e tem um grande potencial excelentes Dakar”

Gintas Petrus/José Marques (Optimus Chevrolet) estão no 35º lugar da geral, depois de começarem a prova na 57ª posição. O Optimus tem sido um bom aliado da experiente dupla que não tem tido problemas de maior, exceção feita aos pequenos percalços habituais furos e um ou outro atascanço. O Para os pilotos privados, o Dakar faz-se por etapas, e como nos disse José Marques, a primeira é participar, a segunda chegar ao dia de descanso e a terceira, ao fim da prova. Já só falta esta: “Finalmente o tão esperado dia de descanso no Dakar. Quando iniciamos o rali, vamos estabelecendo etapas para chegar ao tão ambicionado pódio final. A primeira é estar à partida do Dakar, o que para a grande maioria já é uma vitória.

A segunda é chegar ao dia de descanso para recuperar as máquinas e o nosso físico. Alguns aproveitam para recuperar a moral e o ânimo depois de seis dias muito difíceis. Para nós foi mais um dia de trabalho do que de descanso. Há sempre um sem número de pequenas coisas a fazer, melhorar a posição da bacquet, organizar e limpar o interior do carro, arrumar a roupa e limpar todo o equipamento.

Mas arranjamos sempre um bocadinho de tempo para estar com os amigos portugueses, e os novos amigos lituanos, para tomar um café.

O balanço desta primeira semana de Dakar foi muito positivo. O carro está a portar-se lindamente e o Gintas adaptou-se muito bem ao Optimus.

Há sempre espaço para melhorar, mas para uma primeira vez com um carro de tração atrás, o Gintas está a desenvencilhar-se muito bem nas dunas. O buggy MD é realmente fantástico na areia. A minha adaptação a este estilo de navegação foi rápida, e penso que a opção de entregar os roadbooks 15 minutos antes da especial faz todo o sentido, e não prejudica em nada o nosso trabalho de navegador. O rali em si, tem todas as condições para continuar por aqui pelo menos nos próximos três anos, e o deserto da península arábica é muito vasto e tem um grande potencial para fazer excelentes edições do rali, inclusive como está previsto, a passagem por outros países como a Jordânia.