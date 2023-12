José Marques de regresso ao Dakar: mais “dias felizes” ao lado de Gintas Petrus | AutoSport

Gintas Petrus/José Marques (Optimus) é uma dupla que se reedita este ano para o Dakar, naquela que será a sua terceira participação juntos. Para Gintas Petrus, foi em 2002 que participou pela primeira vez no Dakar, levando um Toyota Land Cruiser rudimentar até à meta em 51º lugar. O empresário de 58 anos é, desde há muito, um fã das corridas no deserto e as suas primeiras participações nos Dakar africanos inspiraram outros pilotos da Lituânia, onde o Dakar se tornou extremamente popular. Gintas voltou a participar no rali em 2003 e 2007, mas depois fez uma longa pausa quando este se deslocou para a América do Sul. Regressou quando o Dakar chegou à Arábia Saudita em 2020. Para o seu regresso, alinhou num Toyota Hilux, terminando em 41º lugar, e desde 2021 tem competido num Optimus Buggy de duas rodas motrizes. Está perfeitamente satisfeito com o desempenho do carro, embora reconheça que não tem o poder de fogo necessário para competir com as equipas de topo T1+. Em todo o caso, o mais importante para Gintas e o copiloto José Marques é desfrutar da sua aventura no Dakar – embora não digam que não a um lugar entre os 30 primeiros. O lituano brinca dizendo que ficaria feliz em continuar a fazer o Dakar “até aos 80 anos”, lembrando que o veterano francês Jean-Pierre Strugo ainda está a andar forte aos 77 anos. Gintas e José aqueceram para o rali com uma boa prestação no Rallye du Maroc (17.º), onde terminaram à frente dos grandes nomes Stephane Peterhansel e Nasser Al Attiyah. Eles estão ansiosos por novos desafios no Dakar 2024, especialmente a etapa crono de 48 horas, mas ficariam mais felizes se vissem um pouco mais de sol e um pouco menos de chuva entre Alula e Yanbu!

Já José Marques, começou como co-piloto numa Baja do campeonato português e, desde então, foi sempre copiloto em Bajas e navegador em rally-raids: “A paixão pelo desporto automóvel vem desde o primeiro ano de idade, pois cresci numa cidade com um autódromo e uma longa tradição no desporto automóvel. Passados alguns anos, comecei a fazer expedições no deserto do Saara e depois comecei a correr como copiloto em ralis de todo-o-terreno. Claro que, quando se chega ao fim de cada rali, é um momento de emoções fortes. Mas a vitória na categoria de camiões no Africa Eco Race 2019 é o ponto alto de todos eles. A primeira vez que cheguei ao Lac Rose foi um momento especial e traz-me muito boas recordações. Apesar de ter participado nas nove edições anteriores do Africa Eco Race, foi bom regressar à categoria de carros no Dakar 2021, e correr num deserto e paisagem completamente novos. A colaboração com a Gintas tem sido óptima e demo-nos muito bem ao longo dos dois ralis. Na edição de 2023, apesar de todas as dificuldades que enfrentámos, todos os dias chegávamos ao bivouac e dizíamos uns aos outros: “Dias felizes”. No Dakar 2024 esperamos terminar, em primeiro lugar, e depois conseguir uma boa classificação. Gostaria também de evitar grandes problemas durante o Dakar, porque os pequenos problemas são inevitáveis”, disse.

Para Gintas Petrus: “De certa forma, cada ano é um Dakar diferente por causa do percurso e dos problemas que enfrentamos, todas as questões técnicas e de navegação, etc. Mas sim, Dakar é Dakar, por isso estamos a preparar-nos e a fazer o nosso trabalho de casa, o melhor que podemos numa equipa pequena. Estou ansioso pelo novo formato, com a etapa crono de 48 horas. Para as equipas mais pequenas, este tipo de etapas maratona equilibra o terreno com as equipas maiores. É interessante ver isso, é emocionante ter novos desafios. A navegação não foi assim tão difícil no ano passado. Havia muitos pontos de passagem e, se os seguíssemos, não era assim tão fácil perdermo-nos. Talvez o José tenha feito um trabalho tão bom que nunca tivemos hipótese de nos perdermos! Ele tem estado a treinar no campeonato português. É muito entusiasta e gosta muito do seu trabalho, por isso é um bom parceiro para ter por perto. Os organizadores testaram algumas coisas complicadas em Marrocos, por isso talvez neste Dakar tenhamos a oportunidade de demonstrar mais capacidades de navegação. Vi que o Jean-Pierre Strugo está novamente na lista este ano, estou contente por o ver. Ele é um pouco mais velho do que eu e isso dá-me a perspetiva de que posso fazer muitos mais Dakars! Só tenho de estar em forma e comer bem, continuar a fazer exercício, para não ser demasiado gordo para entrar no carro!”