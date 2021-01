José Marques: “Criam-se laços fortes, fora do comum, entre os que participam no Dakar”

Gintas Petrus/José Marques terminaram o Dakar na 31ª posição a 1m20s do Top 30. O lituano tem participado no Dakar desde os tempos de África, em 2002, foi ele que abriu caminho aos seus compatriotas lituanos, como Antanas Juknevicius, Benediktas Vanagas e Vaidotas Zala que mais tarde descobriram o Dakar e depois de um longo hiato – nunca participou no Dakar na América do Sul – Gintas Petrus voltou ao rali no ano passado, terminando em 41º lugar. Desta feita, trocou a Toyota Hilux por um Buggy Optimus EVO3, e ao lado levou José Marques, um dos mais experientes ‘navegadores’ portugueses, e as coisas correram bem: “Chegar ao fim de um rali maratona desta dimensão, é sempre uma vitória de equipa, e cria sentimentos contraditórios. Se por um lado estamos felizes por ter superado o enorme desafio que é fazer um Dakar, felizes por voltar para casa, para junto da família e dos amigos; por outro ficamos tristes por amanhã não partirmos para mais uma etapa para percorrer pistas espetaculares, ver paisagens de uma beleza extraordinária e atravessar difíceis cordões de dunas. Ficamos também tristes por deixar as pessoas, que durante três semanas foram a nossa família. Criam-se de facto laços fortes e muito fora do comum, entre todos os que participam nesta grande aventura, quase como uma irmandade. A última etapa do rali, foi como todos já estavam à espera, curta mas bem difícil. Travessias de grandes dunas nível 2 e 3, difíceis e quase sempre quebradas (subida menos íngreme e descida a pique). As últimas para ajudar à festa, estavam pejadas de pedras enormes, o que deu direito a muitos furos entre a caravana, e um tocou-nos a nós. Depois continuámos em cima de calhaus durante umas dezenas de km, num percurso que como o Gintas classifica em jeito de brincadeira “more technical” (mais técnico). Ele diz que quando a organização nos quer por a andar muito devagar em 2 e 3 velocidades, anuncia um percurso mais técnico… No final a festa é feita por todos, participantes e organização e é muito recompensador ver as expressões de alegria misturada com cansaço nas caras de toda a gente.