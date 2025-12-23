Johan Kristoffersson: “Como piloto profissional tens de fazer o Dakar pelo menos uma vez”

Corre na mesma equipa que Gonçalo Guerreiro, é oito vezes campeão do Mundo de Rallycross: Johan Kristoffersson vai estrear‑se no Rali Dakar em 2026, ao volante de um Polaris RZR PRO R Sport da estrutura oficial RZR Factory Racing, inscrita pela Loeb Fraymedia Motorsport. O sueco, considerado o piloto mais bem sucedido de sempre na sua disciplina, assume que o objetivo principal passa por terminar a prova e ganhar experiência nos rally‑raids.

Palmarés: do rallycross à resistência

Johan Kristoffersson chega ao Dakar com um currículo ímpar no automobilismo mundial. É oito vezes campeão FIA de World Rallycross, tendo conquistado o título mais recente em 2025, o que demonstra que continua no auge competitivo.

Foi o primeiro vencedor do campeonato Extreme E em 2021, em dupla com Molly Taylor, feito que repetiu em 2023, confirmando a sua versatilidade em protótipos elétricos.

Em asfalto, soma dois títulos no Campeonato Sueco de Carros de Turismo (2012 e 2018) e duas vitórias de classe nas 24 Horas de Nürburgring.

​Este conjunto de resultados torna‑o um dos pilotos mais completos da atualidade, com provas dadas em sprint, resistência, pista e off‑road elétrico. Até ralis do WRC já disputou…

Estreia no Dakar: objetivo é chegar ao fim

O sueco admite que o Dakar é um desafio que esteve sempre no horizonte. Influenciado por amigos como Carlos Sainz, Sébastien Loeb e Mattias Ekström, que também transitaram das respetivas especialidades para o rally‑raid, Kristoffersson não hesitou quando surgiu a proposta para integrar o projeto oficial Polaris na equipa de Loeb.

“Como piloto profissional tens de fazer o Dakar pelo menos uma vez”, resume o nórdico, explicando que, para já, a prioridade será a meta mais do que o resultado absoluto.

​O plano passa por evitar erros, ganhar quilómetros e compreender as especificidades da prova.

O piloto reconhece ainda que não quer “ficar no fundo da classificação”, mas sublinha que a experiência é essencial neste tipo de evento. ​Kristoffersson acrescenta também que se a estreia correr bem, está aberto a continuar nos rally‑raids, apontando o crescente interesse de fabricantes e media como um sinal de que esta é “uma boa modalidade para estar envolvido neste momento”.

Projeto Polaris com selo Loeb

A estreia de Kristoffersson será feita com material de referência: um Polaris RZR PRO R Sport preparado pela estrutura RZR Factory Racing, operada pela Loeb Fraymedia Motorsport. A viatura é, na essência, o mesmo modelo utilizado por Heger para vencer o Dakar na sua categoria em 2025, o que dá ao sueco uma base técnica já comprovada no terreno.

​

Apesar disso, o piloto admite que chega ao desafio partindo praticamente do zero em termos de quilometragem com o carro, reforçando a necessidade de encarar a edição de 2026 como um “ano de aprendizagem” no deserto. A associação ao universo competitivo de Sébastien Loeb acrescenta visibilidade e ambição ao programa, colocando desde logo Kristoffersson no radar dos candidatos a figurar entre os estreantes em destaque.

Rally‑raid em crescimento: contexto favorável à mudança

Na análise do sueco, o rally‑raid vive uma fase de forte expansão, tanto em termos mediáticos como de investimento dos construtores, o que ajuda a explicar o fluxo de campeões de outras disciplinas para o Dakar. A combinação entre prova icónica, projetos oficiais e novas plataformas de comunicação cria um contexto que o oito vezes campeão de rallycross considera particularmente atrativo para uma mudança de rumo na carreira.

​Entre a curiosidade desportiva e a procura de novos desafios, Kristoffersson vê em 2026 o primeiro passo para uma eventual segunda fase da sua trajetória, agora no universo dos grandes ralis de resistência, mantendo intacta a ambição competitiva que o levou ao topo noutras categorias.

FOTO Dominik Angerer / Red Bull Content Pool