João Monteiro: “Terminar o Dakar será um bónus…” | AutoSport

João Monteiro vai aventurar-se pela primeira vez no Dakar. Corre pela South Racing Can-Am, equipa de que é piloto de testes, num Can-Am Maverick XRS Turbo nos T3, agora Challenger, terá a seu lado Nuno Morais, sendo que o campeão do CNTT/SSV se vai estrear nas areias das dunas em competição, pois já o fez em testes, por exemplo o ano passado. O bicampeão nacional de SSV foi ao Dakar em 2023, já que esteve com a equipa como gestor de pneus, mas agora passa para o volante e parte à aventura: “Chegar à partida já é uma vitória para nós. Chegar ao fim será um bónus. Acho que a primeira vez no Dakar não é preciso pensar na classificação. Estou contente por ter podido participar no Dakar com a equipa em 2023, porque agora sei o que esperar. A primeira vez que se vê um bivouac do Dakar é um pouco chocante! Embora eu e o Nuno tenhamos corrido juntos durante muito tempo e tenhamos tido alguns bons resultados em corridas nacionais, falta-nos experiência nas dunas. O Nuno esteve uma vez no Rallye du Maroc, mas foi só isso. Por isso, vamos aprender juntos”, disse João Monteiro.