João Monteiro regressa ao Dakar como piloto oficial da Can-Am Factory Team

João Monteiro prepara-se para o Dakar 2026 com um estatuto significativamente diferente das suas duas participações anteriores. Após ter concluído com sucesso a sua estreia em 2024 e uma segunda participação em 25, o piloto português assume agora a posição de piloto oficial da Can-Am Factory Team, a estrutura de fábrica da marca canadiana. Esta nova fase mantém, contudo, o apoio da South Racing, a equipa que o acompanha desde o seu primeiro Dakar. A integração numa equipa de fábrica é um claro reconhecimento de um percurso que, segundo o próprio piloto, começou como “um sonho de miúdo”.

“Entrar num Dakar com o apoio substancial de uma equipa de fábrica é o melhor a que podia aspirar”, afirma João Monteiro, sublinhando o salto qualitativo que o acesso aos recursos da marca proporciona. Para o piloto, a responsabilidade inerente a esta aposta não é encarada como um fardo, mas sim como a consequência natural do trabalho desenvolvido até ao momento. “A responsabilidade deve estar presente desde o primeiro dia em que alguém aposta em nós para estar no Dakar”, explicou.

Dakar 2024: o melhor Rookie nos autos

A primeira experiência de João Monteiro no Dakar ocorreu em janeiro de 2024, onde foi navegado por Nuno Morais, ao volante de um Can-Am Maverick XRS Turbo, na então categoria Challenger (antiga T3). Os objetivos eram realistas: “Chegar à partida já é uma vitória para nós. Chegar ao fim será um bónus”, confessou antes do arranque, ciente da sua inexperiência e da do navegador em dunas.

Dakar 2025: resiliência nas dunas sauditas

Em 2025, na categoria SSV, João Monteiro e Nuno Morais (BRP Can-Am Maverick R) da South Racing Can-Am enfrentaram problemas na etapa maratona, o que os fez sair do top 10. Contudo, demonstraram grande resiliência, recuperando até ao 7.º lugar, onde terminaram a prova. A dureza das dunas sauditas manifestou-se desde os primeiros quilómetros. “Quando se diz que o Dakar é a corrida mais dura do Mundo, não é por acaso. É um esforço pessoal e psicológico que nos obriga a estar muito preparados”, refletiu João Monteiro. A etapa maratona revelou-se um momento crucial de aprendizagem, com a dupla a perder duas horas a apenas cinco quilómetros da meta, um revés significativo que testou a sua capacidade mental.

Dakar 2026: novas responsabilidades e ambições

Agora, para o Dakar 2026, já na posição de piloto oficial da Can-Am Factory Team, as responsabilidades são naturalmente maiores. Após dois anos com o principal objetivo de terminar, João Monteiro está consciente do seu valor e do forte apoio da sua equipa. “Vamos agarrar a oportunidade e dar o nosso melhor”, afirmou o piloto, que já foi campeão nacional SSV em 2018, 2023 e 2024. Quanto a previsões, numa corrida tão longa e repleta de imprevistos, a incerteza é uma constante.