João Monteiro: “Quando se diz que o Dakar é a corrida mais dura do Mundo não é ao acaso” | AutoSport

João Monteiro, navegado por Nuno Morais, terminaram a sua primeira participação na mais dura maratona de todo-o-terreno do Mundo. A dupla nacional ‘sobreviveu’ a dias muito duros, fazendo sempre o seu papel dentro da estrutura South Racing: “Quando se fala que o Dakar é a corrida mais dura do Mundo não é ao acaso. É um esforço pessoal e psicológico que nos obriga a estar muito preparados. Eu e o Nuno atacamos este Dakar com pouca experiência em dunas e isso fez-se sentir em algumas etapas. No fim da etapa maratona, a 5 km do fim, depois de muito quilómetros e horas de especial, perdemos duas horas o que nos fez baixar a cabeça. O carinho da equipa e dos fãs, ajudou-nos a perceber que no Dakar perder uma hora ou duas não é grave, uma vez que todos vamos passar por situações semelhantes. Tivemos a cabeça fria daí em diante porque, tal como disse no início, a vitória estava na partida”, explicou o piloto antes de destacar que “terminar etapas de noite aconteceu, num dos dias fizemos cerca de 100 km e isso é uma aprendizagem incrível. Chegamos ao fim com o objetivo cumprido e conseguimos ainda ser os melhores rookies entre os carros. É brilhante. Não podia pedir mais, é um sonho tornado realidade que nunca esperei que acabasse assim. Estou muito feliz vamos ver o que é que esta participação nos pode trazer daqui para a frente”