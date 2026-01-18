João Monteiro fecha Dakar com vitória em etapa e 4º lugar nos SSV
Problema técnico na etapa 10 retira pódio, mas português fecha em alta
João Monteiro terminou o Dakar 2026 no 4º lugar da classificação geral dos SSV, após um rali marcado por forte recuperação na tabela e por um duro revés na etapa 10, compensado com a vitória na derradeira especial.
Aos comandos de um Can-Am Maverick R, navegado por Nuno Morais, o piloto português chegou a ocupar a vice-liderança, mas problemas técnicos em Bisha condicionaram em definitivo a luta pelo pódio final.
Etapa 10 trava candidatura ao pódio
Quando seguia no 3º posto entre os SSV, Monteiro sofreu problemas mecânicos na etapa 10, disputada em torno de Bisha, que o obrigaram a parar em plena especial. A paragem custou-lhe cerca de 1h30 face aos mais rápidos, fazendo-o cair da vice-liderança para o 5º lugar da geral, com Xavier de Soultrait a subir ao 3º posto, beneficiando diretamente dos atrasos do português. Foi uma etapa que “não sorriu” a João Monteiro, com a avaria a comprometer o lugar provisório no pódio que vinha a consolidar. Brock Heger, líder da categoria, aproveitou o infortúnio para vencer a etapa e reforçar a vantagem no topo da classificação geral dos SSV.
De 13º a 4º: recuperação sólida ao longo da prova
O Dakar 2026 começou em tom adverso para João Monteiro, que chegou a cair ao 13º lugar da classe SSV nas primeiras jornadas. A partir daí, a dupla lusa iniciou uma recuperação consistente, somando bons resultados em especiais e subindo nove posições na classificação geral em apenas três etapas, entrando de forma definitiva na luta pelos lugares cimeiros.
Monteiro e Morais passaram três etapas consecutivas no 4.º lugar, antes de ascenderem ao 2º posto após a 8ª etapa. Na 9ª especial desceram a 3º e, com o contratempo técnico da etapa 10, recuaram para 5º, posição da qual só conseguiriam recuperar parcialmente até final, fechando o rali em 4º lugar absoluto entre os SSV.
A resposta ao azar da etapa 10 chegou na derradeira especial do Dakar. João Monteiro e Nuno Morais venceram a última etapa da prova, assegurando a sua primeira vitória absoluta em especiais do Dakar e a terceira ao nível do W2RC. O triunfo surgiu após uma jornada em que, apesar de duas ultrapassagens que fizeram a dupla acreditar que a vitória poderia escapar, o tempo final acabou por lhes ser favorável.
“Vencemos uma etapa do Dakar. A nossa primeira à geral, terceira para o W2RC”, reagiu Monteiro, sublinhando o caráter especial de o conseguir na etapa de encerramento. O piloto classificou o Dakar 2026 como “muito positivo”, destacando o 4.º lugar final, as várias subidas ao pódio em etapas e admitindo que a ambição era maior, mas que há razões para satisfação com o trabalho realizado.
O piloto fez ainda questão de realçar o contributo da estrutura: “Nada disto seria possível sem o excelente trabalho da equipa, dia após dia, e sem o apoio incrível que temos recebido.” Num rali em que esteve perto do pódio final e fechou com vitória em especial, João Monteiro reforça o seu estatuto entre os principais protagonistas da competitiva categoria SSV.
