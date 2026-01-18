João Monteiro fecha Dakar com vitória em etapa e 4º lugar nos SSV

Problema técnico na etapa 10 retira pódio, mas português fecha em alta

João Monteiro terminou o Dakar 2026 no 4º lugar da classificação geral dos SSV, após um rali marcado por forte recuperação na tabela e por um duro revés na etapa 10, compensado com a vitória na derradeira especial.

Aos comandos de um Can-Am Maverick R, navegado por Nuno Morais, o piloto português chegou a ocupar a vice-liderança, mas problemas técnicos em Bisha condicionaram em definitivo a luta pelo pódio final.

​

Etapa 10 trava candidatura ao pódio

Quando seguia no 3º posto entre os SSV, Monteiro sofreu problemas mecânicos na etapa 10, disputada em torno de Bisha, que o obrigaram a parar em plena especial. A paragem custou-lhe cerca de 1h30 face aos mais rápidos, fazendo-o cair da vice-liderança para o 5º lugar da geral, com Xavier de Soultrait a subir ao 3º posto, beneficiando diretamente dos atrasos do português. Foi uma etapa que “não sorriu” a João Monteiro, com a avaria a comprometer o lugar provisório no pódio que vinha a consolidar. Brock Heger, líder da categoria, aproveitou o infortúnio para vencer a etapa e reforçar a vantagem no topo da classificação geral dos SSV.

​

De 13º a 4º: recuperação sólida ao longo da prova

O Dakar 2026 começou em tom adverso para João Monteiro, que chegou a cair ao 13º lugar da classe SSV nas primeiras jornadas. A partir daí, a dupla lusa iniciou uma recuperação consistente, somando bons resultados em especiais e subindo nove posições na classificação geral em apenas três etapas, entrando de forma definitiva na luta pelos lugares cimeiros.

​Monteiro e Morais passaram três etapas consecutivas no 4.º lugar, antes de ascenderem ao 2º posto após a 8ª etapa. Na 9ª especial desceram a 3º e, com o contratempo técnico da etapa 10, recuaram para 5º, posição da qual só conseguiriam recuperar parcialmente até final, fechando o rali em 4º lugar absoluto entre os SSV.

​

A resposta ao azar da etapa 10 chegou na derradeira especial do Dakar. João Monteiro e Nuno Morais venceram a última etapa da prova, assegurando a sua primeira vitória absoluta em especiais do Dakar e a terceira ao nível do W2RC. O triunfo surgiu após uma jornada em que, apesar de duas ultrapassagens que fizeram a dupla acreditar que a vitória poderia escapar, o tempo final acabou por lhes ser favorável.

“Vencemos uma etapa do Dakar. A nossa primeira à geral, terceira para o W2RC”, reagiu Monteiro, sublinhando o caráter especial de o conseguir na etapa de encerramento. O piloto classificou o Dakar 2026 como “muito positivo”, destacando o 4.º lugar final, as várias subidas ao pódio em etapas e admitindo que a ambição era maior, mas que há razões para satisfação com o trabalho realizado.

O piloto fez ainda questão de realçar o contributo da estrutura: “Nada disto seria possível sem o excelente trabalho da equipa, dia após dia, e sem o apoio incrível que temos recebido.” Num rali em que esteve perto do pódio final e fechou com vitória em especial, João Monteiro reforça o seu estatuto entre os principais protagonistas da competitiva categoria SSV.