João Ferreira promete voltar em 2027 com o mesmo objetivo deste ano: “lutar para vencer”

João Ferreira e Filipe Palmeiro encerraram hoje o Dakar 2026 de forma positiva, ao alcançarem o 7º lugar na última etapa, numa especial mais curta e descontraída que permitiu desfrutar da condução após duas semanas extremamente exigentes. Sem necessidade de grandes riscos e com o foco colocado em levar o Toyota Hilux até à meta final, a dupla portuguesa soube aproveitar a jornada para terminar o rali com boas sensações, confirmando a evolução demonstrada ao longo da prova mais dura do calendário mundial. No final, João Ferreira concluiu o Dakar na 18ª posição da classificação geral.

“No último dia já deu para desfrutar um pouco mais. Foi uma etapa divertida, sem pressão, e sabe sempre bem terminar o Dakar com um bom resultado. Agora o pensamento já está no Dakar 2027. Quero voltar com os mesmos objetivos deste ano: vencer. É assim que encaro todas as corridas em que participo e será assim em todas até lá. Este Dakar deu-nos muita experiência e confirmou que estamos no caminho certo”, afirmou João Ferreira, piloto oficial da Toyota Gazoo Racing South Africa, no final da prova.