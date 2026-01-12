João Ferreira no Top-10 do Dakar: “etapa muito, muito difícil”
João Ferreira e Filipe Palmeiro ascenderam ao 10º lugar da classificação geral do Dakar Rally 2026 após a etapa 8, numa tirada marcada por dificuldades com um furo logo no início. A dupla portuguesa recuperou terreno e consolidou uma subida constante na prova.
O piloto de Leiria ocupa agora o 10º posto absoluto, melhorando face à 17ª posição registada após a etapa 4. Ferreira aumentou o ritmo nas últimas jornadas e minimizou perdas na especial mais longa do rali até ao momento, apesar do contratempo com o pneu.
A prestação na etapa 8 permitiu ao piloto reduzir a desvantagem para os adversários diretos e aproximar-se dos objetivos traçados para a competição. A paragem para substituição do furo comprometeu o tempo inicial, mas a gestão estratégica assegurou o resultado positivo.
João Ferreira comentou: “Acabei de saber do acidente do Gonçalo Guerreiro e queria deixar-lhe desde já uma mensagem de força e rápida recuperação”. O piloto prosseguiu: “Esta foi uma etapa muito, muito difícil, onde logo no início perdemos algum tempo em relação aos nossos concorrentes mais diretos devido a um furo. Tentámos minimizar as perdas e a subida ao Top-10 acaba por ser uma boa recompensa para a etapa que acabámos por fazer”.
Ferreira sublinhou a próxima fase: “Amanhã começa a segunda etapa maratona deste Dakar e chegar ao final de quarta-feira é fundamental para continuarmos a lutar pelos nossos objetivos”.
Segunda Etapa Maratona em Perspectiva
A etapa 9 marca o início da segunda maratona consecutiva, sem assistência completa disponível até quarta-feira. A resistência mecânica e a fiabilidade serão cruciais para Ferreira manter a dinâmica ascendente na categoria Ultimate e na luta pelo top-10 da geral.
FOTO TGR-DAM
